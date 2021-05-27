المركزي البحريني يوجه البنوك بتأجيل أقساط القروض

أصدر مصرف البحرين المركزي، اليوم الخميس، تعميمًا إلى جميع بنوك التجزئة وشركات التمويل لتوفير خيار تأجيل أقساط القروض المستحقة لكل الأفراد والشركات وذلك لمدة ستة أشهر إضافية تنتهي في 31 ديسمبر 2021 من دون احتساب رسوم على التأجيل أو زيادة في مبلغ القسط أو زيادة في سعر الفائدة/ الربح على أن يتم احتساب أسعار الفائدة المقررة من قبل المصارف على هذه القروض خلال فترة التأجيل.

وصرح رشيد المعراج، محافظ المصرف بأن هذه الترتيبات قد تمت بالتشاور والتنسيق مع القطاع المصرفى للمساهمة في دعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة إثر استمرار تداعيات جائحة فيروس كورونا.

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ونوه بأن تعاون القطاع المصرفي مع العملاء أفرادًا وشركات، بتأجيل أقساط القروض في الفترة الماضية قد ساهم بشكل كبير في التخفيف من الآثار الاقتصادية للجائحة بما ساعد على استقرار المعاملات المالية والتجارية والأنشطة الاقتصادية المختلفة وحافظ على مسار نموها المستدام.

وقررت البحرين اتخاذ إجراءات قابلة للمراجعة تتعلق بغلق القطاعات والأنشطة واستثناء بعض القطاعات الأساسية بدءًا من الساعة الثانية عشرة ليلاً من اليوم الخميس إلى الثانية عشرة ليلاً من يوم الخميس الموافق 10 يونيو 2021.

وتضمن ذلك غلق كافة الأنشطة التجارية (غير الأساسية)، ومنع الأنشطة الرياضية، وغلق المدارس والمؤسسات التعليمية والتدريبية، والعمل من المنزل في القطاع العام بنسبة 70%، بالإضافة إلى منع المناسبات الخاصة.

وذلك مع استمرار العمل في القطاعات الأساسية وفق ما تم اتخاذه من إجراءات واشتراطات سابقة، نقلاً عن وكالة أنباء البحرين "بنا".

وقررت البحرين، رفع الطاقة الاستيعابية لعدد جرعات التطعيم اليومية، وتكثيف استخدام الفحص السريع بهدف تحديد الحالات القائمة، بالإضافة إلى تحديث البروتوكولات الخاصة بالتعامل مع الحالات القائمة والمخالطين.

كانت هيئة شؤون الطيران المدني في البحرين، قد أعلنت تعليق دخول المسافرين القادمين من الدول المدرجة على القائمة الحمراء وهي الهند وباكستان وسيريلانكا وبنغلاديش ونيبال على جميع الرحلات الجوية بدءًا من يوم الاثنين 24 مايو 2021، بما فيهم القادمون من هذه الدول الذين سيدخلون المملكة بشكل مؤقت.