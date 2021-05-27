مصر.. تدشين خطوط إنتاج أول منتج عربي من التابلت واللاب توب

دشنت الهيئة العربية للتصنيع ومجموعة طلال أبوغزالة العالمية، خطوط إنتاج أول منتج عربي من التابلت واللاب توب، في مصر، وفقًا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة.

وتعليقاً على الشراكة، قال وزير الاتصالات المصري، عمرو طلعت، في بيان، إن الشراكة بين الهيئة العربية للتصنيع، ومجموعة طلال أبو غزالة العالمية تمثل نموذجا ناجحا للتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز الجهود المبذولة لتوطين صناعة الإلكترونيات.

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وأضاف أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل وفقا لاستراتيجية محددة لجعل مصر مركزا إقليميا رائدا في مجال تصميم وتصنيع الإلكترونيات تنفيذًا للمبادرة الرئاسية مصر تصنع الإلكترونيات التي تهدف إلى تعميق التصنيع المحلى، وخلق قيمة مضافة للمنتجات المُصنعة، والسعي نحو مضاعفة الصادرات المصرية من الإلكترونيات.

ومن جانبها، قالت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، إن مشروع إنتاج أجهزة التابلت واللاب توب محلياً يمثل ركيزة أساسية لبدء تصنيع الأجهزة الإلكترونية المتطورة بالسوق المصري للوفاء باحتياجات السوقين المحلى والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.

وقال رئيس الهيئة العربية للتصنيع، الفريق عبد المنعم التراس، إن شركة "طلال أبو غزالة" لديها قدرات تصنيعية وخبرات في مجال إنتاج أجهزة التابلت واللاب توب والصناعات الإلكترونية وفقا لمعايير الجودة العالمية، مشيراً إلى الاستفادة من الإمكانيات التصنيعية والبشرية المتميزة بمصنع الإلكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع.

وأضاف أن الهيئة العربية للتصنيع تستهدف بهذا التعاون إنتاج منتج عربي تحت شعار صنع في مصر لتلبية احتياجات المؤسسات التعليمية والتدريبية داخل مصر من أجهزة التابلت واللاب توب، مع التوسع مستقبلًا في أسواق التصدير للسوق الأفريقية والعربية بمنتجات ذات جودة عالية وبأسعار منافسة وفقا لمعايير الجودة العالمية.

وأوضح أنّ العربية للتصنيع تسهم في مكونات التصنيع بنسبة كبيرة على أن تتعاظم نسبة المكون المحلي خلال السنوات المقبلة، مؤكّدًا أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين تكنولوجيا صناعة أجهزة التابلت واللاب توب بمصر وللمنطقة العربية والأفريقية.

من جانبه، قال الدكتور "طلال أبو غزالة"، إن مجموعة طلال العالمية قامت بنقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتوريد أحدث خطوط الإنتاج والمكونات الإلكترونية الذكية بالشراكة مع العربية للتصنيع وتدريب الكوادر البشرية من العاملين بمصنع الإلكترونيات التابع للهيئة على صناعة التابلت واللاب توب، وفقا لمستويات الجودة العالمية ومعايير الثورة الصناعية الرابعة.

وأضاف أن المجموعة وضعت خطة طموحة لإنشاء خطوط إنتاج التابلت واللاب توب بمصر والأردن وسلطنة عمان لتوطين التكنولوجيا الحديثة وتدريب الكوادر البشرية في مجال الصناعات الإلكترونية ،لافتا إلى أنه جاري دراسة تعزيز التعاون مع عدة دول عربية أخري لتعزيز التعاون والشراكات مع الأشقاء العرب لإنتاج منتجات عربية بكافة المواصفات العالمية لأجهزة التابلت واللاب توب والهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية الحديثة بما يتناسب مع نظم التعليم الحديثة.