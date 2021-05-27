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"ساما" يتيح للأم فتح حسابات بنكية فرعية عن حسابها الرئيس لأبنائها القصر

البنك المركزي السعودي مناسبة
شعار البنك المركزي السعودي
ساما

"ساما" يتيح للأم فتح حسابات بنكية فرعية عن حسابها الرئيس لأبنائها القصر

وتسمية الحساب باسم القاصر ولمصلحته

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دبي - العربية.نت

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أتاح البنك المركزي السعودي "ساما"، تمكين الأم من فتح حسابات بنكية فرعية عن حسابها الرئيس لأبنائها القصر.

وقال البنك المركزي السعودي، في تعميم على موقعه الإلكتروني، إنه انطلاقاً من حرصه على أن تُقدم البنوك والمصارف خدمات مصرفية مختلفة تُلبي كافة احتياجات العملاء وبهدف المساهمة في تمكين العملاء الأمهات من إدارة شؤون أبنائهم، يؤكد البنك المركزي على إتاحة فتح حسابات بنكية فرعية عن حساب الأم".

وأكد البنك على تسمية الحساب باسم القاصر ولمصلحته.

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