الجهات الرسمية تحذر من عملة "دبي كوين" المشفرة.. وسيلة احتيال

حذر مركز دبي للأمن الإلكتروني، من عملة مشفرة يتم الترويج لها تحت اسم "دبي كوين"، قائلاً إنه لم يتم اعتمادها من قبل أي جهة رسمية.

وأضاف التنبيه إلى أن الموقع المروج للعملة، موقع غير مرخّص له أيضاً، ويستهدف تصيد معلومات البريد الإلكتروني وكلمة السر وأرقام هواتف الأشخاص عن طريق استمارة إلكترونية.

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من ناحية أخرى، كان مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة والسلطة التابعة لحكومة دبي المتخصصة في تجارة السلع والمشاريع، أعلن عن إطلاق "مركز كريبتو" الذي سيوفر منظومة شاملة تدعم نمو وازدهار الأعمال والشركات الناشطة في قطاعي التشفير والبلوك تشين.

ومن المقرر أن يصبح "مركز كريبتو " التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، انطلاقا من مقرّه في برج الماس، ثقلا محوريا على خارطة تطوير وتطبيق تقنيات التشفير والبلوك تشين.

وسيرحب المركز بكافة الأعمال والشركات بمختلف فئاتها وأحجامها الناشطة في مجال التشفير، بداية من الشركات المتخصصة في تطوير منصّات التداول المدعومة بتقنية البلوك تشين، ووصولا إلى المؤسسات المعنية بطرح الأصول المشفرة وإصدارها وإدراجها وتداولها.