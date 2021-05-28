المعنويات في منطقة اليورو تبلغ قمة 3 سنوات

أظهرت بيانات اليوم الجمعة، تحسن المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو بأكثر من المتوقع لتبلغ أعلى مستوى لها في ثلاث سنوات في مايو أيار، إذ كانت أكبر الزيادات في قطاعي الخدمات وتجارة التجزئة ولدى المستهلكين مع تخفيف الحكومات القيود المرتبطة بالجائحة.

وارتفع مؤشر المفوضية الأوروبية للمعنويات الاقتصادية إلى 114.5 نقطة في مايو أيار، من 110.5 في أبريل نيسان، متجاوزا التوقعات في استطلاع رأي أجرته "رويترز" بتحسن إلى 112.1. وهذا هو أعلى مستوى للمؤشر منذ يناير كانون الثاني 2018.

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وكان التفاؤل في قطاع الخدمات، الذي يشكل ثلثي اقتصاد منطقة اليورو، هو الأكثر زيادة بارتفاعه إلى 11.3 نقطة من 2.2، وهو أعلى بكثير من التوقعات التي كانت بزيادة إلى 7.5.

وارتفعت المعنويات في قطاع التجزئة إلى 0.4 من -3.0، إذ أعيد فتح العديد من المتاجر بعد إجراءات الإغلاق. وارتفعت معنويات المستهلكين إلى -5.1 من -8.1 في أبريل نيسان، في تحرك أعلى بكثير من المتوسط في فترة ​​طويلة البالغ -11.0.

وزادت المعنويات في قطاع الصناعة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، كما سجل قطاع البناء ارتفاعاً.