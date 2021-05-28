بريطانيا ترخص "جونسون آند جونسون" كرابع لقاح في البلاد

وافقت هيئة تنظيم الأدوية في بريطانيا، اليوم الجمعة، على لقاح جونسون آند جونسون أحادي الجرعة لفيروس كورونا، للاستخدام في البلاد.

وقال وزير الصحة مات هانكوك، إن الموافقة هي "دفعة أخرى لبرنامج التطعيم الناجح بشكل كبير في المملكة المتحدة".

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ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن الجرعة ستكون متاحة للاستخدام في وقت لاحق من هذا العام.

وحاليًا يتم استخدام لقاحات أكسفورد أسترازينيكا وفايزر وموديرنا في البلاد.

يأتي ذلك فيما ألغت الدنمارك لقاح جونسون آند جونسون من برنامجها للتطعيم ضد كورونا، في وقت تتصاعد التساؤلات حول فعالية اللقاح، وأعراضه الجانبية.

وكانت وزارة الصحة الألمانية أكدت أن لقاح جونسون آند جونسون آمن وأعراضه الجانبية نادرة جداً، بعد أن تم تعليق استخدامه لفترة في الولايات المتحدة على خلفية ظهور حالات من جلطات نادرة في الدم لدى المطعمين باللقاح.

وحسمت هيئة الأدوية الأوروبية الجدل حول اللقاح، الشهر الماضي، وقالت إنه يوجد رابط محتمل بين لقاح جونسون آند جونسون وجلطات دموية نادرة. لكنها أوضحت أن "التجلط الدموي يجب أن يدرج كأثر جانبي نادر للقاح جونسون آند جونسون"، مؤكدة أن فوائد اللقاح تفوق مخاطره بكثير.