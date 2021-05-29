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بايدن يقترح موازنة من 6 تريليونات دولار لإنعاش الاقتصاد الأميركي

الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)
اقتصاد أميركا

بايدن يقترح موازنة من 6 تريليونات دولار لإنعاش الاقتصاد الأميركي

نسبة الدين من إجمالي الناتج الداخلي السنوي ربما تتجاوز ما تم تسجيله نهاية الحرب العالمية الثانية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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اقترح الرئيس الأميركي جو بايدن موازنة قدرها 6 تريليونات دولار الجمعة لتمويل خطته الطموحة لتجديد الاقتصاد في 2022 من شأنها أن تزج بالولايات المتحدة في دين قياسي إذا أقرها الكونغرس، بحسب "فرانس برس".

وقال بايدن لدى إعلانه عن المشروع إنه لا يمكن للولايات المتحدة ما بعد الوباء "العودة بكل بساطة إلى ما كانت عليه الأمور في السابق". وتابع "علينا اقتناص اللحظة لإعادة تصور وإعادة بناء اقتصاد أميركي جديد".

ويعد إعلان الرئيس سنويا عن الموازنة أشبه بقائمة تطلعات أو رسالة بشأن أولوياته أكثر من أي شيء آخر. ويعود القرار في نهاية المطاف بشأن كيفية تخصيص الأموال إلى الكونغرس، حيث لا يشكل الديموقراطيون إلا غالبية ضئيلة حاليا.

وبموجب مشروع بايدن، سيتم تخصيص 6.011 تريليون دولار للعام 2022 مع زيادات تدريجية تصل إلى 8.2 تريليون دولار في 2031.

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ويتوقع بأن ترتفع نسبة الدين من إجمالي الناتج الداخلي السنوي بشكل سريع لتتجاوز المستوى الذي تم تسجيله نهاية الحرب العالمية الثانية.

عرض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون الخميس، على الرئيس الأميركي اقتراحا مضادا لخطة البنى التحتية بقيمة تريليون دولار، وهو مبلغ لا يزال بعيدا من ذلك الذي اقترحه بايدن فيما لا تزال خلافات عميقة قائمة حول مصادر التمويل، بحسب "رويترز".

وكان البيت الأبيض خفض في 21 مايو قيمة خطته للبنى التحتية بحوالي 600 مليار دولار، لتصل إلى 1.7 تريليون دولار في محاولة لكسب تأييد الجمهوريين.

لكن الجمهوريين أشاروا إلى استمرار "خلافات عميقة"، ووعدوا في الوقت نفسه بالعمل على "عرض مضاد".

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