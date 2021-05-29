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ستاندرد أند بورز تثبت تصنيف البحرين وتعدل النظرة لسلبية

المنامة البحرين
المنامة
اقتصاد البحرين

ستاندرد أند بورز تثبت تصنيف البحرين وتعدل النظرة لسلبية

الوكالة تتوقع انتعاش اقتصاد البحرين في 2021 لينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.7%

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دبي - العربية.نت

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عدلت وكالة التقييم المالي، ستاندرد أند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية النظرة المستقبلية للبحرين إلى "سلبية" من "مستقرة"، وعزت القرار إلى وتيرة خدمة الالتزامات المالية والديون الخارجية.

انكمش اقتصاد البحرين 5.4% العام الماضي، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، مع تأثر قطاعات حيوية مثل الطاقة والسياحة بالجائحة.

وقالت وكالة التصنيفات في بيان إن "وتيرة الإصلاح المالي لا تكفي لجلب الاستقرار إلى نسبة ديون البحرين إلى ناتجها الإجمالي على مدار الأعوام القليلة المقبلة، رغم ارتفاع أسعار النفط مقارنة مع 2020."

تتوقع البحرين عجزا قدره 1.2 مليار دولار (3.20 مليار دولار) في 2020، حسبما أعلنته وزارة المالية في مارس.

وأضافت ستاندرد أند بورز أن "البيئة السياسية والاجتماعية ستواصل الضغط على جهود الإصلاح المالي الحكومية هذا العام ومستقبلا".

تتوقع الوكالة انتعاش اقتصاد البحرين في 2021، لينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.7% بفضل ارتفاع أسعار النفط والنشاط الاقتصادي الإقليمي. وأكدت الوكالة تصنيف البحرين البالغ ‭‭B+/B‬‬.

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