.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

اتحاد قطاع التجزئة البريطاني يحذر من تسونامي بسبب الإغلاقات

لندن
لندن
اقتصاد أوروبا

اتحاد قطاع التجزئة البريطاني يحذر من تسونامي بسبب الإغلاقات

إذا لم يتم تمديد تأجيل الإيجارات

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

حذر اتحاد التجزئة من تسونامي من الإغلاقات في القطاع، في حال لم تقم الحكومة البريطانية بتمديد قرار تأجيل مدفوعات الإيجارات.

وأظهر مسح أن ملاك المتاجر قاموا بإخبار 80% من تجار التجزئة أنه سيخضعون لتدابير قانونية في حال لم يقوموا بتسديد الإيجارات المستحقة، وذلك ابتداء من الأول من يوليو المقبل.

ومن جانبه، كشف اتحاد التجزئة البريطاني أن إجمالي ديون الإيجارات المستحقة بلغ 4.1 مليار دولار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
6 علاجات منزلية.. كيف تتحكم في الكوابيس؟ 6 علاجات منزلية.. كيف تتحكم في الكوابيس؟
أوراق خضراء تحمل السر لـ أوراق خضراء تحمل السر لـ"صحة حديدية"
الأكثر قراءة
طريقة وشروط سفر المصريين الراغبين في العودة إلى السعودية طريقة وشروط سفر المصريين الراغبين في العودة إلى السعودية
اكتشاف 7 حالات فطر أسود في مصر.. جراحات لإزالة أجزاء مصابة اكتشاف 7 حالات فطر أسود في مصر.. جراحات لإزالة أجزاء مصابة
بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية
خبيران بالأوبئة: علماء صينيون صنّعوا كورونا بالمختبر.. ولدينا أدلة! خبيران بالأوبئة: علماء صينيون صنّعوا كورونا بالمختبر.. ولدينا أدلة!
أخطر وينتشر أسرع.. ماذا تعرف عن سلالة كورونا الفيتنامية؟ أخطر وينتشر أسرع.. ماذا تعرف عن سلالة كورونا الفيتنامية؟
شاهد النيران تلتهم سفينة مكتظة بأكثر من 200 راكب شاهد النيران تلتهم سفينة مكتظة بأكثر من 200 راكب
قبل أن تذهب
زيارات ليبية لدول الجوار لإحياء التعاون الاقتصادي والأمني
زيارات ليبية لدول الجوار لإحياء التعاون الاقتصادي والأمني
اكتشف المزيد