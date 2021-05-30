اتحاد قطاع التجزئة البريطاني يحذر من تسونامي بسبب الإغلاقات

حذر اتحاد التجزئة من تسونامي من الإغلاقات في القطاع، في حال لم تقم الحكومة البريطانية بتمديد قرار تأجيل مدفوعات الإيجارات.

وأظهر مسح أن ملاك المتاجر قاموا بإخبار 80% من تجار التجزئة أنه سيخضعون لتدابير قانونية في حال لم يقوموا بتسديد الإيجارات المستحقة، وذلك ابتداء من الأول من يوليو المقبل.

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ومن جانبه، كشف اتحاد التجزئة البريطاني أن إجمالي ديون الإيجارات المستحقة بلغ 4.1 مليار دولار.