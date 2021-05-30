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ارتفاع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد السعودي بنسبة 45%

اقتصاد السعودية

ارتفاع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد السعودي بنسبة 45%

ارتفعت مساهمتها في الاقتصاد من 20% إلى 29% بين العامين 2016 و2018

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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من أهداف رؤية السعودية 2030 إنشاء بيئة تنافسية تشجع دخول منشآت جديدة إلى السوق وتمكنها من النمو والتوسع لترتفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% بحلول 2030.

وأوضحت السعودية أنه منذ انطلاق الرؤية، زادت مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة 45% لترتفع مساهمتها في الاقتصاد من 20% إلى 29% بين العامين 2016 و2018، كما ارتفع عددها بنسبة 37% إلى 614 ألف شركة بين عامي 2016 و2020.

أما حصة تمويلها في البنوك، فقد نمت بـ 4 أضعاف من 2% إلى 8% بين 2016 و2020 ومن المستهدف رفع هذه النسبة إلى 11% بحلول عام 2025.

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