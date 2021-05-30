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أسعار السيارات الجديدة في مصر تشتعل.. هذه النصائح للمشترين

اقتصاد مصر

أسعار السيارات الجديدة في مصر تشتعل.. هذه النصائح للمشترين

الصين تنتج ثلث سيارات العالم.. وتسيطر على 80% من مواد التصنيع

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دبي - العربية.نت

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أكد رئيس رابطة تجار السيارات وعضو الشعبة العامة للسيارات في اتحاد الغرف التجارية، أسامة أبو المجد، أن نقص السيارات تعاني منه جميع دول العالم، الذي ينتج حوالي 91 مليون سيارة.

وأضاف أبو المجد في مقابلة مع "العربية" أن ثلث هذه الكمية ينتج في الصين، وهي شريكة في أكثر من 80% من مواد تصنيع السيارات، وبسبب انخفاض الإنتاج من الصين بنسبة 50% حصل تأثر في الأسواق.

ونصح المشترين في مصر بعدم التركيز على طراز أو لون معين والاستفادة من الخيارات والتشابه في الطرازات المصنوعة من عدة دول، وذلك من أجل الاستفادة من هذه الخيارات في تخطي عقبة الأسعار.

وفي مصر، يشهد سوق السيارات حالة من اشتعال أسعار العديد من السيارات مدفوعة بظاهرة OverPrice حيث يوفر بعض التجار الطرازات الأكثر طلبًا للعملاء بعيدًا عن قوائم انتظار الوكلاء، نظير مبالغ مالية إضافية، في ضوء توقعات بتراجع مبيعات السيارات 10% بالربع الثاني لنقص المكونات العالمية.

ويتوقع الخبراء تراجع مبيعات السيارات الخاصة إلى 200 ألف سيارة بنهاية العام الحالي.

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