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إصدار أول رخصة مهنية للمعلمين والمعلمات بالسعودية اليوم

هيئة تقويم التعليم
شعار هيئة تقويم التعليم والتدريب في السعودية
اقتصاد السعودية

إصدار أول رخصة مهنية للمعلمين والمعلمات بالسعودية اليوم

يعد اختبار الرخصة المهنية أحد الأدوات التي تساهم في رفع جودة أداء المعلمين

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دبي - العربية.نت

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تُصدر هيئة تقويم التعليم والتدريب في السعودية، اليوم الأحد، نتائج اختبار أول رخصة مهنية وإصدار الرخص للمعلمين والمعلمات، وفقاً للجدول الزمني المُعد من الهيئة.

ويعد اختبار الرخصة المهنية، أحد الأدوات التي تساهم في رفع جودة أداء المعلمين، وتحسين قدراتهم ومهاراتهم، والتأكد من أنهم يمتلكون الكفاءة المطلوبة لأداء مهنة التعليم.

ويُعد الاختبار متطلبًا للحصول على الرخصة المهنية للمعلم، ويتكون من جزأين: الجزء الأول: الاختبار التربوي العام ويشترك فيه جميع المعلمين، أما الجزء الثاني فهو اختبار تخصصي يتناول مفاهيم التخصص وبنيته، ويبلغ عدد التخصصات المعتمدة حاليًا في الهيئة للمعلمين 38​​ تخصّصًا.​

مراحل إصدار الرخصة المهنية للمعلمين
مراحل إصدار الرخصة المهنية للمعلمين

وأشارت هيئة تقويم التعليم، في بيان سابق إلى إمكانية إعادة الاختبار في حال عدم الاجتياز، أو الرغبة في تحسين مستوى الدرجة.

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