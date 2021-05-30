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السعودية: 40% من السكان تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا

مركز لقاحات كورونا في السعودية
أحد مراكز تقديم لقاحات كورونا في السعودية
لقاح كورونا

السعودية: 40% من السكان تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا

توفّر الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، للبالغين 60 عاماً أو أكثر

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دبي - العربية.نت

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أعلنت السعودية أن 40% من السكان تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا حتى الآن، في سياق توزيع اللقاحات لاستعادة الحياة الطبيعية، والتعامل مع الجائحة.

أكدت وزارة الصحة السعودية، توفّر الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، للبالغين 60 عاماً أو أكثر، في جميع أرجاء المملكة.

ونشرت الوزارة على حسابها الرسمي في "تويتر" صورة توضيحية حول ذلك مرفقة بالتعليمات.

في موازاة ذلك، علمت مصادر "العربية.نت" أن وزارة الصحة أتاحت الجرعة الثانية لفئات أخرى عبر تعميم صادر من منصة عمليات لقاحات كورونا بمركز القيادة والتحكم بالوزارة.

وأضافت المصادر أن الفئات تشمل مرضى السرطان النشط ومرضى الغسيل الكلوي، بالإضافة إلى مرضى زراعة الأعضاء والذين يتلقون جرعته الثانية في المراكز المتخصصة.

كانت الهيئة العامة للطيران المدني بالسعودية، أصدرت الشهر الحالي، تعميماً إلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة، بشأن تسجيل بيانات المسافرين المحصنين القادمين قبل وصولهم إلى المملكة من غير المواطنين السعوديين والفئات المستثناة على البوابة الإلكترونية المخصصة لتسجيل اللقاح إلكترونيًا للمسافرين المحصنين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية المختلفة.

وقالت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني، إن البوابة تتيح تسجيل اللقاح إلكترونيًا للمسافرين المحصنين القادمين إلى المملكة من غير المواطنين السعوديين والفئات المستثناة، وتسجيل بياناتهم الخاصة بالتحصين إلكترونياً مما يسهم في تسهيل إجراءاتهم عند الوصول وذلك لمن أتم كافة الإجراءات النظامية للقدوم للمملكة.

وأضافت أن الخدمة تأتي بمشاركة الجهات كل من وزارة الداخلية، والهيئة العامة للطيران المدني، الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، ووزارة الصحة، وشركة علم.

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