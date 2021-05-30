الفائدة بين البنوك السعودية تسجل أدنى مستوى في 9 أعوام

سجل السايبور لأجل 12 شهرا، الذي يستخدم مع بعض خطوط التمويل الممنوحة للشركات، أدنى مستوياته منذ نحو تسعة أعوام وستة أشهر "114 شهرا".

وأغلق المرجع التسعيري للسايبور بنهاية نيسان (أبريل) الماضي عند 0.915%، وهي معدلات شوهدت مرة واحدة خلال أكثر من 30 عاما.

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وواصلت أهم مؤشرات الفائدة، التي تستخدم في أسواق النقد ومعظم العقود المصرفية، تسجيل انخفاضات محدودة بنهاية الشهر الماضي، وفقا لصحيفة الاقتصادية.

وكشفت بيانات حديثة تباطؤ وتيرة التراجعات في نيسان (أبريل) للفائدة "المعروضة بين البنوك السعودية"، للشهر التاسع على التوالي في أنشط سوق للقروض السكنية في منطقة الشرق الأوسط.

وسجلت "الفائدة المعروضة بين البنوك السعودية لثلاثة أشهر"، التي تسعر معظم القروض استنادا إليها عبر الفائدة المتغيرة، أدنى مستوياتها، وذلك بحسب إغلاق السايبور الشهري عند 0.795% بنهاية نيسان (أبريل) الماضي.

وسجلت جميع المراجع الأربعة التسعيرية للسايبور مستويات متدنية، حيث أصبحت تتداول جميعها بين 0.915 و0.635%.