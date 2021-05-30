.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

تصفية جديدة.. المركزي التركي يستبدل مديري إداراته الرئيسية

اقتصاد تركيا
صورة تعبيرية عن اقتصاد تركيا
اقتصاد تركيا

تصفية جديدة.. المركزي التركي يستبدل مديري إداراته الرئيسية

لم يتم الإعلان عن التغييرات الداخلية للجمهور

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

استبدل البنك المركزي التركي المديرين التنفيذيين في بعض إداراته الرئيسية، وهي الخطوة الأخيرة في تعديل أوسع بدأ بإقالة الرئيس التركي، لمحافظ أكثر وداً للسوق.

وكان المديرون التنفيذيون للإدارات المصرفية والبحثية والإحصائية من بين كبار موظفي البنك المركزي الذين تم استبدالهم في 27 مايو، وفقاً لمصادر على اطلاع بالأمر.

وقالت المصادر، إنه تم إجراء بعض التغييرات في الموظفين في إدارات الميزانية والشؤون القانونية، حيث لم يتم الإعلان عن التغييرات الداخلية للجمهور، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

موديز: اقتصاد الإمارات يعود لمستويات ما قبل كورونا خلال 3 سنوات قصص خاصة اقتصاد الإمارات موديز: اقتصاد الإمارات يعود لمستويات ما قبل كورونا خلال 3 سنوات

فيما امتنع البنك المركزي عن التعليق.

وتأتي هذه الخطوة بعد شهرين من إقالة الرئيس رجب طيب أردوغان لـ المحافظ ناجي أغبال، ثالث محافظ للبنك في أقل من عامين، مما أدى إلى انهيار الأسواق التركية.

واستبدل أردوغان، ثلاثة أعضاء إضافيين في لجنة تحديد أسعار الفائدة بالبنك المركزي منذ تنصيب ساهاب كافغي أوغلو محافظاً جديداً.

وأدى قرار إقالة أغبال، الذي سعى إلى استعادة مصداقية البنك المركزي، إلى انعكاس سريع لحماس المستثمرين. وخسرت الليرة أكثر من 15% مقابل الدولار منذ الإطاحة به. وقد تعهد المحافظ الجديد باستمرار السياسة بعد تعيينه وأبقى أسعار الفائدة دون تغيير للشهر الثاني في مايو.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
خبيران بالأوبئة: علماء صينيون صنّعوا كورونا بالمختبر.. ولدينا أدلة! خبيران بالأوبئة: علماء صينيون صنّعوا كورونا بالمختبر.. ولدينا أدلة!
الصحة العالمية تكرر مجدداً.. كيف تحدث وتنتقل عدوى كورونا؟ الصحة العالمية تكرر مجدداً.. كيف تحدث وتنتقل عدوى كورونا؟
الأكثر قراءة
زبون يصور جرذا بسوبرماركت وجده يأكل من طعام جاء ليشتريه زبون يصور جرذا بسوبرماركت وجده يأكل من طعام جاء ليشتريه
أيهما أفضل الموز الأخضر أم الأصفر؟.. خبراء ينصحون أيهما أفضل الموز الأخضر أم الأصفر؟.. خبراء ينصحون
حادثة صادمة في مصر.. وفاة 4 أطفال خنقاً داخل سيارة حادثة صادمة في مصر.. وفاة 4 أطفال خنقاً داخل سيارة
خفافيش عضت باحثين.. شهادات من قلب مختبر ووهان تفضح خفافيش عضت باحثين.. شهادات من قلب مختبر ووهان تفضح
دولة عربية تدرس فتح 16 وجهة مغلقة أمام رحلات الطيران دولة عربية تدرس فتح 16 وجهة مغلقة أمام رحلات الطيران
السعودية تسمح بدخول القادمين من 11 دولة.. بينها الإمارات السعودية تسمح بدخول القادمين من 11 دولة.. بينها الإمارات
قبل أن تذهب
بالمخالفة للقواعد العلمية.. الصحة اللبنانية تعتمد 25 دواء إيرانيا
بالمخالفة للقواعد العلمية.. الصحة اللبنانية تعتمد 25 دواء إيرانيا
اكتشف المزيد