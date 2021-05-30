"السعودي للتنمية" يوفر تمويلاً بـ10 ملايين دولار للمستثمرين العراقيين

وقّع الصندوق السعودي للتنمية اتفاقية تمويل مع المصرف الأهلي العراقي، التابع لمجموعة "كابيتال بنك" لتوفير تسهيلات ائتمانية بقيمة 10 ملايين دولار للمستثمرين العراقيين الراغبين في استيراد منتجات من الشركات السعودية.

وقال الصندوق في بيان، اليوم الأحد، إن مدة الاتفاقية الموقعة في العاصمة الأردنية عمّان 5 سنوات، وتهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين الشقيقين.

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بموجب الاتفاقية، يمنح الصندوق السعودي للتنمية المصرف الأهلي العراقي خطاً تمويلياً دواراً بقيمة 10 ملايين دولار لاستيراد سلع وخدمات متنوعة ذات منشأ سعودي لصالح عملاء المصرف من الشركات المستوردة لها، وبنسبة تمويل 100% من قيمتها، مع تسهيل فترة سداد تصل لغاية 36 شهراً بحسب نوع المستوردات وطبيعة العملية.

وقال الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان بن عبد الرحمن المرشد، إن الاتفاقية تعكس رغبة البلدين في تعزيز التعاون بينهما في مختلف المجالات، وتأتي ضمن ما تم تخصيصه من حكومة المملكة لدعم مشاريع إعادة الإعمار والتنمية في العراق، بما يتجاوز مبلغ 1.5 مليار دولار.

وأضاف المرشد: "إن دعم الاستقرار في البلدان الساعية نحو تحقيق تنمية اقتصادية ومجتمعية مستدامة يعتبر أحد أهم أولويات الصندوق السعودي للتنمية، حيث نسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى تعزيز جهود تحقيق مبدأ الازدهار المشترك بين الجانبين، كون الاتفاقية تنسجم وجهود المملكة نحو تنويع مصادر الدخل الوطني وزيادة حجم الصادرات غير النفطية من السلع والخدمات ذات المنشأ السعودي، بحيث ستفتح هذه الاتفاقية أسواقاً جديدة أمام المنتجين السعوديين، وتساهم في تحفيز القطاعين التجاري والمالي العراقي".

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة "كابيتال بنك"، باسم خليل السالم، إن الاتفاقية تسهم في زيادة التبادل التجاري بين العراق والسعودية من خلال تقديم المصرف الأهلي العراقي للتسهيلات الائتمانية للمستوردين لاستيراد المنتجات والخدمات السعودية ذات الجودة العالية وبأسعار تنافسية للسوق العراقي، لافتاً إلى أن "الاتفاقية ستعمل على تنشيط عمليات النقل بين البلدين إلى جانب مساهمتها الفاعلة في تحفيز القطاعين المالي والتجاري".