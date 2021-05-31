آيكار الروسية ترفع توقعاتها لمحصول القمح الروسي في 2021

قالت شركة الاستشارات الزراعية الروسية "آيكار"، اليوم الاثنين، إنها رفعت توقعاتها لمحصول القمح الروسي في ‭‭2021‬‬ بمقدار ‭‭500‬‬ ألف طن إلى ‭‭ 79.5‬‬ مليون طن.

وعزت الشركة في تصريحات لرويترز زيادة التقديرات إلى تحسن الطقس في الجنوب الروسي واتساع الرقعة المزروعة بقمح الربيع في وسط البلاد.

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وقالت شركة آيكار الروسية للاستشارات الزراعية في مذكرة سابقة، إن أسعار الصادرات الروسية لمحصول القمح الصيفي الجديد تراجعت الأسبوع الماضي بعد انخفاض الأسعار العالمية في شيكاغو وباريس.

وعادة ما تبدأ روسيا، أحد أكبر مصدري القمح في العالم، الحصاد في أواخر يونيو/حزيران وأوائل يوليو/تموز.

وقالت وزارة الزراعة مؤخراً، إن روسيا ربما تزيد صادرات الحبوب في موسم التسويق ‭‭2021‬\‭22‬‬، الذي يبدأ أول يوليو/ تموز، رغم أن المحصول أقل.