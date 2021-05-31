انكماش كورونا بـ 7.3% يضرب الهند.. الأسوأ منذ استقلالها

سجّل الاقتصاد الهندي انكماشا بنسبة 7,3% في العام المالي 2020-21، وفق بيانات رسمية الاثنين، في أسوأ ركود تشهده البلاد منذ استقلالها قبل 74 عاما فيما خلّفت تدابير الإغلاق الرامية لاحتواء كورونا ملايين العاطلين من العمل.

ونما ثالث أكبر اقتصاد في آسيا بنسبة 1,6% بين كانون الثاني/يناير وآذار/مارس (الفصل الرابع من العام المالي) بعدما خرج من أول "ركود تقني" منذ عام 1947 في أعقاب انكماش استمر فصلين متتاليين.

مادة اعلانية

وكشفت دراسة أعدتها جامعة "عظيم بريمجي" في بنغالور أن نحو 230 مليون هندي دخلوا في دوامة الفقر (أي أنهم يعيشون على أقل من 375 روبية أو ما يعادل خمسة دولارات يوميا بحسب تعريفها) جراء الوباء العام الماضي.

وساهم تخفيف القيود بحلول أواخر العام 2020 في تعافي النشاط الاقتصادي لمدة قد تكون وجيزة نظرا للارتفاع الكبير في عدد الإصابات بكوفيد في نيسان/أبريل وأيار/مايو.

ودفعت الموجة الثانية التي أودت بـ160 ألف شخص مدى ثمانية أسابيع السلطات إلى فرض تدابير إغلاق جديدة وخسر على إثرها 7,3 ملايين شخص وظائفهم في نيسان/أبريل وحده، بحسب مركز مراقبة الاقتصاد الهندي.

وهذه مأساة إضافية في البلد حيث تعمل 90% من القوة العاملة بشكل غير رسمي في غياب أي أمان اجتماعي، وحيث الملايين غير مؤهلين بالتالي للحصول على حصص الإعاشة الحكومية الطارئة.

ولم تعلن حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي حتى الآن أي خطط كبيرة جديدة لتحفيز الاقتصاد.