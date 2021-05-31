دبي تنشئ لجنة خاصة لمتابعة مشروع "خطة دبي الحضرية 2040"

بهدف تنظيم وحوكمة التخطيط الحضري في إمارة دبي وتنفيذ مخرجات مشروع خطة دبـي الحضرية 2040 التي اعتمدها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، فـي مارس الماضي، أصدر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، قرار المجلس رقم /18/ لسنة 2021 بتشكيل اللجنة العليا للتخطيط الحضري.

وستختص اللجنة بالإشراف العام على قطاع التخطيط الحضري في دبي، بما في ذلك الإشراف على تنفيذ الخطة الحضرية للإمارة، وضمان مواءمة خطط الجهات الحكومية في دبي مع هذه الخطة، بالإضافة إلى ضمان تكامل الأدوار بين الجهات ذات الصلة بالخطة الحضرية.

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وتضمن القرار تشكيل لجنة عليا في الإمارة تسمى "اللجنة العليا للتخطيط الحضـري"، برئاسة مطر الطاير، المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، وعضوية كل من العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبـي، ومدير عام بلدية دبي، ومدير عام سلطة دبي للتطوير، ورئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، ومدير عام دائرة الأراضي والأملاك، والمدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية بهيئة الطرق والمواصلات وأمين عام المجلس الأعلى للطاقة، إضافة إلى خبير تخطيط حضري، وخبير اقتصادي تتم تسميتهما من قبل رئيس اللجنة العليا للتخطيط الحضري.

المهام

حدد القرار مهام وصلاحيات اللجنة العليا للتخطيط الحضـري، ومنها إقرار الخطة الحضرية لإمارة دبي، ورفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها، والتأكُّد من أن الخطة الحضرية تسير وفقاً للخطط الموضوعة، وتتماشى مع الأولويات والتوجُّهات الحكومية، بالإضافة إلى ضمان تكامل الأدوار بين الجهات ذات الصلة بالخطة الحضرية في الإمارة، والتوجيه بتوفير الدعم اللازم لتسهيل عملية التنسيق بينها، واتخاذ القرارات اللازمة حيال أي مواضيع أو خلافات قد تنشأ بين الجهات ذات الصلة بالخطة الحضرية، في حال عدم التوصل إلى حلول توافقية مناسبة بين الأطراف المعنية، وإحالة تلك المواضيع للمجلس التنفيذي في الأحوال التي تستدعي ذلك.

كما تختص اللجنة، وفقاً للقرار، باقتراح السياسات والتشريعات التي تضمن تحقيق الأهداف المرجوة من تنفيذ الخطة الحضرية، وتمكين الجهات ذات الصلة بالخطة الحضرية من القيام بالاختصاصات والصلاحيات المنوطة بها، إضافة إلى إقرار التوصيات اللازمة بشأن الخطط والدراسات الاستراتيجية والخطط الإطارية ومشاريع البنية التحتية والعمرانية الكبرى ذات العلاقة بالتخطيط الحضري التي تتماشى مع الخطة الحضرية للإمارة، ورفعها إلى رئيس المجلس التنفيذي لاعتمادها، وكذلك إصدار التوجيهات اللازمة بشأن أي تعديلات رئيسية تطرأ على الخطة الحضرية المعتمدة بناءً على المستجدات وتوجهات حكومة دبي في هذا الشأن.

كما يحق للجنة العليا للتخطيط الحضري بموجب هذا القرار الاطلاع على نتائج مؤشرات الأداء الاستراتيجية لتنفيذ الخطة الحضرية وتتابع إنجازها، والتوجيه باتخاذ التدابير والحلول اللازمة لرفع كفاءة وفعالية تنفيذها، بالإضافة إلى إصدار التوجيهات اللازمة بشأن العقبات والصُّعوبات التي قد تُواجِه إنجاز هذه الخطة في كافة مراحلها.

ملفات استراتيجية

قال الطاير، إن "قرار سمو ولي عهد دبي بتشكيل اللجنة العليا يدعم تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لدبي بأن تكون المدينة الأفضل للحياة في العالم، حيث ستعمل اللجنة العليا على تنسيق الجهود بين جميع جهات الاختصاص في إمارة دبي لتطبيق مخرجات الخطة الحضرية بما يدعم الخطط التنموية لدبي ويسرع من عجلة التطوير، كما ستركز اللجنة العليا على معالجة ملفات استراتيجية أهمها الإسكان، وتنظيم القطاع العقـاري، وتعزيز جودة الحيـاة".

وأوضح أن اللجنة العليا ستفعّل العمل بالإطار الحوكمي الذي تم اعتماده ضمن مخرجات مشروع خطة دبي الحضرية 2040، والمبني على عدة مستويات لضمان تنفيذ مشاريع بنية تحتية وتنمية عمرانية تدعم الازدهار الاقتصادي وتعزز جاذبية الحياة فـي دبـي، مشيراً إلى أن هذا الإطار جرى إعداده بنـاءً على دراسة فنية متكاملة أجريت لنماذج عالمية أثبتت نجاحها.