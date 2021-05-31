غوتيرش: الدول الغنية تحصل على اللقاح أسرع 30 مرة من الدول الفقيرة

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، إن الدول الغنية تحصل على اللقاح أسرع 30 مرة من الدول الفقيرة.

تأتي تحذيرات غوتيرش في وقت تواجه فيه منظمة الصحة العالمية تغييرا واسعا محتملا بهدف منع أي جوائح مستقبلية، وذلك في أعقاب استجابة العالم البطيئة لجائحة كوفيد-19.

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ووافق وزراء صحة الدول أعضاء المنظمة اليوم الاثنين على دراسة توصيات بتطبيق إصلاحات طموحة أعدها خبراء مستقلون لتعزيز قدرات كل من المنظمة التابعة للأمم المتحدة والدول لاحتواء المسببات الجديدة للأمراض.

وبموجب القرار الذي قدمه الاتحاد الأوروبي، والذي تم تبنيه بالإجماع، سوف تتصدر الدول الأعضاء الإصلاحات خلال عملية تستغرق عاما.

وأصاب فيروس كورونا المستجد أكثر من 170 مليون شخص وأودى بحياة ما يقرب من 3.7 مليون، وفقا لإحصاء أعدته رويترز للأرقام الوطنية الرسمية.

وسيجتمع وزراء الصحة في الدول الأعضاء في المنظمة، وعددها 194، من 29 نوفمبر تشرين الثاني لاتخاذ قرار حول بدء مفاوضات بشأن معاهدة دولية الهدف منها تعزيز سبل التصدي للجوائح في المستقبل.

ورحب مايك رايان مدير الطوارئ في المنظمة بالقرارات قائلا في كلمته أمام الاجتماع الوزاري السنوي "مسببات الأمراض لها اليد العليا في الوقت الحالي، وتظهر بوتيرة أكبر وغالبا في صمت في كوكب غير متوازن".

وتبنت الجلسة العامة القرارات رسميا اليوم الاثنين، وهو آخر أيام الاجتماع الوزاري الذي استمر أسبوعا.

وقالت لجنة رأستها هيلين كلارك رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة وإلين جونسون سيرليف رئيسة ليبريا السابقة إنه يجب إقامة نظام عالمي جديد للتصدي بشكل أسرع لتفشي الأمراض للمساعدة على ضمان ألا يتسبب فيروس آخر في المستقبل في مثل الدمار الذي تسبب فيه فيروس كورونا.

وقال الخبراء، الذين وجدوا إخفاقات جوهرية في التصدي العالمي لفيروس كورونا في أوائل عام 2020، إنه ينبغي منح منظمة الصحة العالمية القدرة على إرسال المحققين بسرعة لتعقب تفشي الأمراض الجديدة ونشر نتائجهم الكاملة دون تأخير.

كما دعوا إلى إنشاء مجلس عالمي للأخطار الصحية تكون قيادته على مستوى رئيس الدولة ورئيس الحكومة لضمان الالتزام السياسي بالجاهزية للجوائح.