فرانكلين تمبلتون للعربية: 125 مليار دولار إصدارات ديون خليجية متوقعة

توقع مدير استثمارات الصكوك العالمية والدخل الثابت لدى فرانكلين تمبلتون في دبي، محي الدين قرنفل، أن ترتفع قيمة إصدارات السندات والصكوك في دول الخليج إلى 125 مليار دولار نهاية 2021.

وأضاف قرنفل في مقابلة مع "العربية" أن إصدارات أدوات الدخل الثابت الخليجية بلغت 52 مليار دولار منذ بداية 2021 موضحاً أن الإصدارات السيادية تمثل 30% من إجمالي إصدارات الدخل الثابت.

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وأشار إلى أن قطاعي الطاقة والتمويل من القطاعات الأكثر إصدارا لأدوات الدخل الثابت، بينما لا تزال الإصدارات الأولية جيدة منذ بداية 2021.

ووصف تحسن الأداء والوضع المالي للدول يدعم الطلب على الإصدارات الجديدة في الخليج.

وبشأن الأسواق الأميركية، قال إن توقعات التضخم لم تكن صائبة، وحصل تسعير كبير للتضخم، وبالتالي انعكس هذا على أسواق السندات، ولذلك حصل تراجع بالتداول وحصل استقرار بأسعار الفوائد، ويعد هذا تفاعل إيجابي لأسواق السندات.