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منظمة التعاون والتنمية ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد إلى 5.8% في 2021

منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية
منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية
اقتصاد

منظمة التعاون والتنمية ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد إلى 5.8% في 2021

وتتوقع 4.4% نموا في 2022

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دبي - العربية.نت

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رفعت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي الاثنين، توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي للعام 2021 إلى 5.8% وللعام 2022 إلى 4.4%، ما يزيد بـ 0.2% عن توقعاتها السابقة، لكنها حذّرت من انتكاسة جديدة للاقتصاد بسبب استمرار وجود "رياح معاكسة".

ورحّبت المنظمة بحجم الانتعاش إلا أنها أعربت عن قلقها خصوصاً بسبب حملات التلقيح البطيئة جداً في الدول الفقيرة واضطراب الأسواق المالية.

وفي مارس الماضي، رفعت المنظمة توقعاتها بشكل كبير للنمو العالمي إلى 5.6% في 2021 بعدما كان 4.2% معولة على الآثار المتضافرة لخطة الإنعاش الأميركية الضخمة وحملات التطعيم.

وخلال تلك الفترة، قالت لورانس بون كبيرة خبراء الاقتصاد في المنظمة التي تضم 37 دولة أن وحدها خطة الرئيس الأميركي جو بايدن البالغة قيمتها 1900 مليار دولار لانعاش أكبر اقتصاد في العالم، تساهم بنسبة 1% في هذه المراجعة لتوقعات النمو العالمي.

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