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نمو بطيء للنشاط الصناعي بالصين مع ارتفاع المواد الخام

صناعة - الصين
مصنع في الصين
اقتصاد الصين

نمو بطيء للنشاط الصناعي بالصين مع ارتفاع المواد الخام

أسعار المواد الخام ارتفعت بأسرع وتيرة فيما يزيد على عشر سنوات

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بكين - رويترز

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تباطأ نمو النشاط الصناعي في الصين قليلا في مايو/ أيار مع ارتفاع أسعار المواد الخام بأسرع وتيرة فيما يزيد على عشر سنوات، لتضغط على إنتاج الشركات الصغيرة والمصدرة.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني اليوم الاثنين تراجع مؤشر مديري مشتريات القطاع الصناعي الرسمي إلى 51.0 في مايو أيار مقارنة بتوقعات المحللين لاستقراره عند 51.1 دون تغيير عن أبريل / نيسان.

واستقر مؤشر مديري المشتريات الرسمي، الذي يركز بدرجة كبيرة على الشركات الكبرى والمملوكة للدولة، فوق مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو لما يزيد على عام.

وسجل مؤشر فرعي لطلبيات التصدير الجديدة 48.3 في مايو/ أيار انخفاضا من 50.4 في الشهر السابق ليهبط بحدة داخل نطاق الانكماش.

وارتفع المؤشر الفرعي لأسعار المواد الخام إلى 72.8 في مايو/ أيار من 66.9 في أبريل/ نيسان ليسجل أعلى مستوى منذ 2010.

وارتفعت أسعار السلع الأولية مثل الفحم والحديد الخام والنحاس هذا العام نتيجة لتعافي الطلب بعد إنهاء إجراءات احتواء كورونا والتيسير النقدي في العديد من الدول في أنحاء العالم.

وسجل مؤشر فرعي لنشاط الشركات الصغيرة 48.8 في مايو/أيار انخفاضا من 50.8 في الشهر السابق.

وأظهرت البيانات الرسمية أن الشركات مستمرة في تسريح العمالة بوتيرة أسرع.

وفي قطاع الخدمات، شهد النشاط توسعا للشهر الخامس عشر على التوالي ووتيرة نمو أسرع إذ صعد مؤشر القطاع إلى 55.2 من 54.9 في الشهر السابق.

وسجلت الصين نموا قياسيا بلغ 18.3% في الربع الأول من العام لكن المحللين يتوقعون أن تهدأ وتيرة النمو في وقت لاحق من السنة.

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