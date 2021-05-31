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 الصين تعتزم دعم الأزواج الراغبين في إنجاب طفل ثالث

أطفال الصين
طبقت الصين "سياسة الطفل الواحد" عام 1978
اقتصاد الصين

 الصين تعتزم دعم الأزواج الراغبين في إنجاب طفل ثالث

طبقت الصين "سياسة الطفل الواحد" عام 1978

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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تعتزم الصين دعم الأزواج الراغبين في إنجاب طفل ثالث،وفقا لما جاء في اجتماع للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني اليوم الإثنين ونقلته وكالة شينخوا.

وقال الاجتماع إن تنفيذ هذه السياسة وإجراءاتها الداعمة ذات الصلة، سيساعد في تحسين الهيكل السكاني في الصين، ويعالج مشكلة شيخوخة السكان على نحو فعال، ويحافظ على مزايا الموارد البشرية في البلاد.

وطبقت الصين "سياسة الطفل الواحد" المثيرة للجدل عام 1978، قائلة إن الزيادة السكانية السريعة، ولا سيما في الريف، تقوض الجهود المبذولة للحد من الفقر وتنمية الاقتصاد.

ولكن أكثر دول العالم سكاناً قررت في عام 2016، تخفيف القيود والسماح للأزواج بإنجاب طفل ثانٍ، في محاولة لمعالجة الزيادة السريعة في تعداد كبار السن، إضافة إلى انكماش القوة العاملة. ويقول بعض الخبراء إنه يجب الآن إلغاء جميع القيود بالكامل.

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ويشكل الصينيون البالغون من العمر 60 عاما فما فوق 18.7% من إجمالي السكان، وذلك بزيادة 5.44 نقطة مئوية عن مستوى عام 2010 حينما أُجري التعداد السكاني السابق، وفقا لبيانات التعداد السكاني الوطني السابع الصادرة عن الهيئة يوم الثلاثاء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد سكان الصين في البر الرئيسي الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما أو أكثر وصل إلى 264.02 مليون نسمة، من بينهم 190.64 مليون شخص تبلغ أعمارهم 65 عاما فما فوق، ما يمثل 13.5% من إجمالي السكان.

وتثار مخاوف من أن زيادة عدد السكان المسنين في الصين ستقلل من توفير القوى العاملة وتزيد عبء رعاية المسنين على الأسر والضغط على توفير الخدمات العامة الأساسية.

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