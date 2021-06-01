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"أكوا باور" تورد الوقود الحيوي لمشروع البحر الأحمر

مشروع البحر الأحمرر
مشروع البحر الأحمر
اقتصاد السعودية

"أكوا باور" تورد الوقود الحيوي لمشروع البحر الأحمر

وقود خالٍ من الكربون للمشروع السياحي المتجدد الأكبر من نوعه في السعودية

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دبي - العربية.نت

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وقّعت شركة "أكوا باور" مذكرة تفاهم مع شركة "نيوترال فيولز" للتعاون المستقبلي في مجال توريد الوقود الحيوي الخالي من الكربون للمشروع السياحي المتجدد الأكبر من نوعه في السعودية على ساحل البحر الأحمر.

وتمثل الاتفاقية خطوة بالغة الأهمية تجاه مسألة تغير المناخ، والتزام المملكة باستخدام الطاقة المتجددة وتجنب الاعتماد على النفط الأحفوري ، وبالتالي تعزيز جهود الحفاظ على البيئة.

ومن المتوقع أن يُساهم مشروع البحر الأحمر في تجنب نحو خمس مئة ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً عن طريق اعتماد الطاقة المتجددة.

يذكر أن "نيوترال فيولز" أكبر منتج للوقود الحيوي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي قد بدأت بإنشاء مصفاة الوقود الحيوي في المملكة لخدمة المشروع.

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