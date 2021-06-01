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أميركا تعلن إنهاء برنامج حماية الوظائف بـ 800 مليار دولار

نيوجيرسي اقتصاد أميركا
نيوجيرسي
وول ستريت

أميركا تعلن إنهاء برنامج حماية الوظائف بـ 800 مليار دولار

نشاط المصانع في الولايات المتحدة يرتفع في مايو لكن الإنتاج يقيده نقص في العمالة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت الحكومة الأميركية إنهاء برنامج حماية الوظائف، الذي تم إقراره ضمن حزمة التحفيز الاقتصادي، الذي قدم قروضا ميسرة قيمتها 800 مليار دولار لـ 8.5 مليون شركة صغيرة وغير هادفة للربح، لحماية الشركات من الإفلاس في ظل الجائحة بالإضافة إلى حماية الوظائف.

إلا أن البرنامج طالته انتقادات بسبب حصول بعض الشركات الأكبر وسلاسل مطاعم كبيرة على القروض، إضافة إلى اتهامات بالفساد والاحتيال.

ارتفع نشاط قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة في مايو إذ عزز طلب مكبوت وسط إعادة فتح الاقتصاد طلبيات الشراء، لكن الإنتاج يقيده نقص في المواد الخام والعمالة.

وقال معهد إدارة المعروض إن مؤشره لنشاط المصانع في أكبر اقتصاد في العالم زاد إلى قراءة عند 61.2 الشهر الماضي من 60.7 في أبريل.

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وتشير قراءة فوق 50 إلى نمو لقطاع الصناعات التحويلية الذي يشكل 11.9% من الاقتصاد. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يرتفع المؤشر إلى 60.9 في مايو.

وقفز المؤشر الفرعي لطلبيات الشراء الجديدة إلى قراءة عند 67.0 من 64.3 في أبريل.

لكن الإنتاج يكبحه نقص في العمالة مع هبوط المؤشر الفرعي للتوظيف بالمصانع إلى أدنى مستوى في 6 أشهر في مايو. ويوجد شح في العمالة على الرغم من أن حوالي عشرة ملايين أميركي هم رسميا عاطلون عن العمل.

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