تسريبات تؤكد استمرار سياسات الدعم لحين استقرار الاقتصادات الكبرى

أكدت مسودة مسربة للبيان الختامي لاجتماع وزراء مالية مجموعة السبع، الذي يعقد في الرابع والخامس من الشهر الجاري، التزام الأعضاء بالتوصل إلى حل عادل بشأن تخصيص الحقوق الضريبية، وتحديد حد أدنى لضريبة عالمية على الشركات من دون ذكر أرقام.

يأتي ذلك دعما لجهود منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الـOECD التي تعمل على هذا المشروع منذ سنوات، وهو ما ينصب ضمن جهود دول مجموعة السبع لدعم المالية العامة ومكافحة التهرب الضريبي.

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وأكد وزراء مالية مجموعة السبع عدم التخفيف من إجراءات الدعم الاقتصادي الحالية، قبل التأكد من استقرار التعافي وسط استمرار جائحة كورونا، بحسب "رويترز".

وكان وزير المالية الياباني Taro Aso، أعرب عن تقارب الآراء بين وزراء مالية مجموعة السبع حول ضرورة وضع حد أدنى لضريبة عالمية على الشركات متعددة الجنسيات، لكنه استبعد مناقشة نسبة معينة للضريبة في الاجتماع المقبل الذي ينطلق يوم الجمعة.

وأوضح أنه يخطط لاجتماع ثنائي مع وزيرة الخزانة الأميركية جانت يلين على هامش الاجتماع.