.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

تسريبات تؤكد استمرار سياسات الدعم لحين استقرار الاقتصادات الكبرى

اقتصاد

تسريبات تؤكد استمرار سياسات الدعم لحين استقرار الاقتصادات الكبرى

رويترز: البيان الختامي لـ G7 لا يحدد حدا أدنى لضريبة عالمية على الشركات

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أكدت مسودة مسربة للبيان الختامي لاجتماع وزراء مالية مجموعة السبع، الذي يعقد في الرابع والخامس من الشهر الجاري، التزام الأعضاء بالتوصل إلى حل عادل بشأن تخصيص الحقوق الضريبية، وتحديد حد أدنى لضريبة عالمية على الشركات من دون ذكر أرقام.

يأتي ذلك دعما لجهود منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الـOECD التي تعمل على هذا المشروع منذ سنوات، وهو ما ينصب ضمن جهود دول مجموعة السبع لدعم المالية العامة ومكافحة التهرب الضريبي.

الاتحاد الأوروبي يُطلق خطته الضخمة للإنعاش الاقتصادي هذا الشهر اقتصاد اقتصاد أوروبا الاتحاد الأوروبي يُطلق خطته الضخمة للإنعاش الاقتصادي هذا الشهر

وأكد وزراء مالية مجموعة السبع عدم التخفيف من إجراءات الدعم الاقتصادي الحالية، قبل التأكد من استقرار التعافي وسط استمرار جائحة كورونا، بحسب "رويترز".

وكان وزير المالية الياباني Taro Aso، أعرب عن تقارب الآراء بين وزراء مالية مجموعة السبع حول ضرورة وضع حد أدنى لضريبة عالمية على الشركات متعددة الجنسيات، لكنه استبعد مناقشة نسبة معينة للضريبة في الاجتماع المقبل الذي ينطلق يوم الجمعة.

وأوضح أنه يخطط لاجتماع ثنائي مع وزيرة الخزانة الأميركية جانت يلين على هامش الاجتماع.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الجنرال تيفوس.. مرض قتل الملايين بروسيا ودول شرق أوروبا الجنرال تيفوس.. مرض قتل الملايين بروسيا ودول شرق أوروبا
عرض جثث ومنع التلفاز والهواتف.. طالبان لم تغير عرض جثث ومنع التلفاز والهواتف.. طالبان لم تغير "جلدها"
الأكثر قراءة
بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية
ليبيا.. حفل زفاف أسطوري لأشهر مهرّب للبشر ليبيا.. حفل زفاف أسطوري لأشهر مهرّب للبشر
ما هو ما هو "غوغل كاميرا" ولماذا يتهافت مستخدمو أندرويد على تحميله؟
قصة قوات خاصة رافقت مدير مخابرات مصر خلال زيارته إلى غزة قصة قوات خاصة رافقت مدير مخابرات مصر خلال زيارته إلى غزة
زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه
تحتاج إلى الأكسجين بجرعات كبيرة.. تفاصيل حالة دلال عبد العزيز تحتاج إلى الأكسجين بجرعات كبيرة.. تفاصيل حالة دلال عبد العزيز
قبل أن تذهب
ختام مناورات حماة النيل بسيناريو متكامل لمعركة افتراضية
ختام مناورات حماة النيل بسيناريو متكامل لمعركة افتراضية
اكتشف المزيد