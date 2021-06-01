نمو إنفاق المستهلكين بالسعودية 60% خلال أبريل إلى 90.52 مليار ريال

حقق إنفاق المستهلكين في السعودية نموا واسعا خلال نيسان (أبريل) من العام الجاري 2021، حيث نما بنحو 59.6 % على أساس سنوي، ليبلغ معدل الإنفاق نحو 90.52 مليار ريال مقارنة بنحو 56.73 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي وبزيادة بلغت نحو 33.79 مليار ريال.

ويعود نمو إنفاق المستهلكين في السعودية من خلال عمليات نقاط البيع والسحوبات النقدية إلى شمول الفترة المماثلة لمنع التجول للتصدي لجائحة كوفيد - 19، وفقا لجريدة الاقتصادية.

مادة اعلانية

ومقارنة بمارس الماضي، تراجع إنفاق المستهلكين بنحو 5.2%، حيث تراجع بنحو 4.98 مليار ريال بعدما بلغ الإنفاق حينها نحو 95.5 مليار ريال.

وفيما يتعلق بمبيعات نقاط البيع، فنمت خلال أبريل بنحو 142.1% على أساس سنوي لتبلغ 39.2 مليار ريال، إضافة إلى نمو السحوبات النقدية بنحو 26.6% إلى 51.35 مليار ريال.

ونما إنفاق المستهلكين على قطاع المطاعم والمقاهي عبر عمليات نقاط البيع خلال أبريل بنحو 300% وعلى أساس سنوي ليبلغ نحو 4.04 مليار ريال، ويشكل نحو 10% من إجمالي عمليات نقاط البيع خلال الفترة.