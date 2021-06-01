هواوي السعودية للعربية: المملكة الأولى عربياً بالأمن الإلكتروني

أكد الرئيس التنفيذي للأمن الإلكتروني في هواوي السعودية العربية، إبراهيم الشمراني، أن المملكة حققت مراكز متقدمة في تطوير منظومة الحماية الرقمية والمعلوماتية.

وأشار الشمراني في مقابلة مع "العربية" على هامش فعاليات النسخة التاسعة من معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات، إلى أهمية المشاركة السعودية في المؤتمر الذي يناقش أهم التطورات العالمية في مجال الأمن السيبراني واستكشاف الجيل التالي من أحدث الحلول لمكافحة الجرائم السيبرانية في جميع أنحاء العالم.

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وفي ضوء الحديث عن 10 تريليونات دولار من تكلفة القرصنة الإلكترونية على الاقتصاد العالمي، قال الشمراني إن المملكة تنبهت لهذه التحديات بشكل متسارع، ومن بين جهودها أنها أنشأت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في خطوة لتعزيز جهودها في المنطقة.

وأضاف أن السعودية احتلت المركز الأول عربيا والـ13 عالميا في الأمن الإلكتروني، بحسب آخر تقرير صدر عن منظمة الاتصالات الدولية.

وقال إن المملكة سباقة فيما يتعلق بجهود الأمن السيبراني، وتعمل الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، على التأكد من معايير الأمن الإلكتروني، وعلى مستوى دول مجموعة العشرين حققت المملكة المركز الأول في تحسينات الأمن الإلكتروني.

وأرجع هذا التقدم إلى العديد من الخطوات والمبادرات والجهود التي أثمرت كنتيجة لتواجد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، ووزارة الاتصالات، وهيئة الذكاء الاصطناعي "سدايا".