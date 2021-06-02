استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية 20.9 مليار دولار

أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة الحكومية بنحو 3 مليارات دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2021، لتسجل 20.9 مليار دولار.

وتراجع صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي بحوالي 225 مليون دولار خلال شهر أبريل لتسجل نحو 17.4 مليار دولار.

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وارتفعت أرصدة قروض القطاع المصرفي بنحو 73 مليار جنيه خلال شهر مارس الماضي، لتسجل 2.6 تريليون جنيه، فيما ارتفعت الودائع بمقدار 320 مليار جنيه لتسجل 5.5 تريليون جنيه.