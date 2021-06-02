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استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية 20.9 مليار دولار

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
اقتصاد مصر

استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية 20.9 مليار دولار

ارتفعت أرصدة قروض القطاع المصرفي  بنحو  73 مليار جنيه خلال شهر مارس

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دبي - العربية.نت

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أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة الحكومية بنحو 3 مليارات دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2021، لتسجل 20.9 مليار دولار.

وتراجع صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي بحوالي 225 مليون دولار خلال شهر أبريل لتسجل نحو 17.4 مليار دولار.

وارتفعت أرصدة قروض القطاع المصرفي بنحو 73 مليار جنيه خلال شهر مارس الماضي، لتسجل 2.6 تريليون جنيه، فيما ارتفعت الودائع بمقدار 320 مليار جنيه لتسجل 5.5 تريليون جنيه.

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