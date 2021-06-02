.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الأمم المتحدة: كورونا أغرق 100 مليون عامل إضافي في الفقر

People who lost their jobs wait in line to file for unemployment following an outbreak of the coronavirus disease (COVID-19), at an Arkansas Workforce Center in Fayetteville, Arkansas, US. (File photo: Reuters)
أزمة البحث عن الوظائف تتفاقم مع الجائحة
فيروس كورونا

الأمم المتحدة: كورونا أغرق 100 مليون عامل إضافي في الفقر

مع تواصل تحديات توزيع اللقاحات في الدول الفقيرة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

كشفت الأمم المتحدة الأربعاء أن جائحة كوفيد-19 المنتشرة منذ 17 شهرا أغرقت 100 مليون عامل إضافي في الفقر بسبب التراجع الكبير في ساعات العمل وغياب فرص العمل الجيدة.

وحذرت منظمة العمل الدولية في تقريرها السنوي من أن الأزمة ستطول إذ أن العمالة لن تستعيد مستويات ما قبل الجائحة إلا في 2023.

وبلغت وفيات الجائحة أكثر من 3.5 مليون وفاة، بصدارة الوفيات في أميركا والبرازيل والهند ثم المكسيك وبريطانيا.

واعتبرت منظمة الصحة العالمية، أن حصيلة الوباء أكثر بمرة أو مرتين من الحصيلة المعلنة رسميا من إصابة نحو 175 مليون شخص بالفيروس.

أوبك بلس تبقي على سياسة الإنتاج النفطي حتى نهاية يوليو أسواق العربية 1230 أوبك بلس أوبك بلس تبقي على سياسة الإنتاج النفطي حتى نهاية يوليو

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن الدول الغنية تحصل على اللقاح أسرع 30 مرة من الدول الفقيرة.

تأتي تحذيرات غوتيريش في وقت تواجه فيه منظمة الصحة العالمية تغييرا واسعا محتملا بهدف منع أي جوائح مستقبلية، وذلك في أعقاب استجابة العالم البطيئة لجائحة كوفيد-19.

ووافق وزراء صحة الدول أعضاء المنظمة على دراسة توصيات بتطبيق إصلاحات طموحة أعدها خبراء مستقلون لتعزيز قدرات كل من المنظمة التابعة للأمم المتحدة والدول لاحتواء المسببات الجديدة للأمراض.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
لهذا يحقن اللقاح أعلى الذراع.. الصحة العالمية توضح لهذا يحقن اللقاح أعلى الذراع.. الصحة العالمية توضح
شاهد.. رائدان روسيان يعومان في الفضاء المكشوف لأول مرة شاهد.. رائدان روسيان يعومان في الفضاء المكشوف لأول مرة
الأكثر قراءة
مصر تبحث عن أب دهن طفله بالعسل وترك الحشرات تتلذذ! مصر تبحث عن أب دهن طفله بالعسل وترك الحشرات تتلذذ!
فيديو من السجن للطبيب البرازيلي الذي تحرش بفتاة مصرية فيديو من السجن للطبيب البرازيلي الذي تحرش بفتاة مصرية
كبلت بالسلاسل وجوعت حتى قضت.. صورة طفلة تهز العالم كبلت بالسلاسل وجوعت حتى قضت.. صورة طفلة تهز العالم
"هواوي" تطلق نظامها التشغيلي غدا وتستغني أخيراً عن أندرويد
السائح البرازيلي المتحرش بمصرية يعترف: كنت بهزّر السائح البرازيلي المتحرش بمصرية يعترف: كنت بهزّر
أشعلوا النار بجثته وسرقوا منزله.. جريمة بشعة في مصر أشعلوا النار بجثته وسرقوا منزله.. جريمة بشعة في مصر
قبل أن تذهب
حشرات "السيكيدا" تخرج من تحت التراب كل 17 عاما وتجتاح الشرق الأميركي
حشرات "السيكيدا" تخرج من تحت التراب كل 17 عاما وتجتاح الشرق الأميركي
اكتشف المزيد