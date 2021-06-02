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بعد أكبر تراجع في 11 عاماً.. اقتصاد روسيا يودع صدمات كورونا

روسيا اقتصاد خسائر الروبل
توقعات بتحسن نمو الاقتصاد الروسي
اقتصاد روسيا

بعد أكبر تراجع في 11 عاماً.. اقتصاد روسيا يودع صدمات كورونا

وزارة: اقتصاد روسيا سيتعافى لمستويات ما قبل كورونا هذا العام

متابع الغاء المتابعة

موسكو - رويترز

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قالت نائبة وزير الاقتصاد إن اقتصاد روسيا سيتعافى إلى مستويات ما قبل الجائحة خلال الأسابيع القليلة القادمة، لكن السلطات تحتاج لدعم نشاط الاستثمار لكي ينمو بالمستوى المستهدف البالغ ثلاثة بالمئة سنويا في المستقبل.

ويظهر اقتصاد روسيا المعتمد على السلع الأولية تحسنا بعد أن انكمش 3% في 2020، وهو أكبر تراجع في 11 عاما، رغم أن محللين يحذرون من أن التعافي سيفقد الزخم بسبب نقص في الإصلاحات الهيكلية والاستثمارات.

وقالت بولينا كريوتشكوفا نائبة وزير الاقتصاد إن وزارتها تتوقع أن يتعافى الناتج المحلي الإجمالي هذا الشهر أو في يوليو إلى مستويات الربع الرابع من 2019. وأضافت قائلة في مقابلة مع رويترز "التعافي يتجاوز التوقعات من حيث سرعته وتوقيته".

وجرى تداول الروبل الأربعاء عند 73.38 مقابل الدولار منخفضا بشدة من مستوى 61 الذي سجله في أوائل 2020 عندما كانت أسعار النفط قرب المستوى الحالي البالغ 70 دولارا للبرميل.

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