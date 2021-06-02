.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

بعد قفزة التضخم.. الفيدرالي يواصل التأكيد على أن "الموجة عابرة"

الفيدرالي الأميركي
الفيدرالي الأميركي
اقتصاد أميركا

بعد قفزة التضخم.. الفيدرالي يواصل التأكيد على أن "الموجة عابرة"

"القراءة الشهرية لا تؤدي بالضرورة إلى تضخم دائم"

متابع الغاء المتابعة

وكالات

نشر في: آخر تحديث:

قال راندال كوارلز، نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي للإشراف أمس الثلاثاء، إن أحدث قفزة للتضخم في الولايات المتحدة ستكون مؤقتة حتى رغم صعود المقياس الذي يفضله البنك المركزي الأميركي لزيادات الأسعار إلى ‭‭3.1‬‬% في أبريل، وهو رقم أعلى بكثير من المستوى الذي يستهدفه البالغ 2%.

وقال كوارلز في مقابلة مع صحيفة بوليتيكو: "قراءة التضخم الشهرية المرتفعة لا تؤدي بالضرورة إلى تضخم مرتفع دائم".

وأضاف أنه بعد ارتفاعات مماثلة في أعقاب الركود الذي استمر من ‭‭2007‬‬ إلى ‭‭2009‬‬، "قضينا عشر سنوات دون المستوى الذي استهدفه مجلس الاحتياطي الفيدرالي.. شهدنا مثل هذه الحالة من قبل وانفرجت خلالها سلاسل التوريد بسرعات مختلفة، كما بدأت أجزاء من الاقتصاد في التحرك بوتيرة متباينة.. سنشهد ضغوطا تضخمية ويتوقع المرء أنها ستتكون مؤقتة".

التضخم في أميركا يقفز فوق سقف الفيدرالي اقتصاد اقتصاد أميركا التضخم في أميركا يقفز فوق سقف الفيدرالي

وتسارعت أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة في السنة المنتهية في أبريل، إذ تجاوز مقياس للتضخم هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

وقالت وزارة التجارة الأميركية، الجمعة، إن أسعار المستهلكين المقاسة بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، باستثناء مكوني المواد الغذائية والطاقة المتقلبين، ارتفعت 0.7% في الشهر الماضي بعد زيادة 0.4% في مارس.

وفي الاثني عشر شهرا حتى أبريل، قفز ما يعرف بالمؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 3.1%. وجاء ذلك بعد صعود بـ 1.9% على أساس سنوي في مارس.

كان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا ارتفاع المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.6% في أبريل، وصعوده 2.9% على أساس سنوي.

المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي هو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
صورة من الفضاء لزوارق هجومية بسفينة من إيران لفنزويلا صورة من الفضاء لزوارق هجومية بسفينة من إيران لفنزويلا
"مجتمعنا مجنون تماماً".. إيميلات ووثائق فاوتشي تكشف
الأكثر قراءة
مصر تبحث عن أب دهن طفله بالعسل وترك الحشرات تتلذذ! مصر تبحث عن أب دهن طفله بالعسل وترك الحشرات تتلذذ!
فيديو من السجن للطبيب البرازيلي الذي تحرش بفتاة مصرية فيديو من السجن للطبيب البرازيلي الذي تحرش بفتاة مصرية
كبلت بالسلاسل وجوعت حتى قضت.. صورة طفلة تهز العالم كبلت بالسلاسل وجوعت حتى قضت.. صورة طفلة تهز العالم
"هواوي" تطلق نظامها التشغيلي غدا وتستغني أخيراً عن أندرويد
السائح البرازيلي المتحرش بمصرية يعترف: كنت بهزّر السائح البرازيلي المتحرش بمصرية يعترف: كنت بهزّر
وزير الطاقة السعودي: إنتاج المملكة من النفط في مايو بلغ 8.482 مليون برميل يوميا وزير الطاقة السعودي: إنتاج المملكة من النفط في مايو بلغ 8.482 مليون برميل يوميا
قبل أن تذهب
القضاء الإسباني يرفض طلب احتجاز زعيم جبهة البوليساريو
القضاء الإسباني يرفض طلب احتجاز زعيم جبهة البوليساريو
اكتشف المزيد