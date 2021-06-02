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دولة خليجية ودعت 200 ألف عامل أجنبي منذ تفشي كورونا

من العمالة الوافدة
من العمالة الوافدة
اقتصاد

دولة خليجية ودعت 200 ألف عامل أجنبي منذ تفشي كورونا

ستاندرد آند بورز: عدد السكان في منطقة الخليج تراجع 4% العام الماضي

متابع الغاء المتابعة

دبي - رويترز

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قالت وزارة المالية في عُمان يوم الأربعاء إن أكثر من 200 ألف عامل أجنبي غادروا السلطنة بين مارس 2020 ومارس هذا العام، وذلك بعد أسبوع من مطالبات بوظائف.

وقدرت وكالة التصنيف العالمية ستاندرد آند بورز أن عدد السكان في منطقة الخليج تراجع حوالي 4% العام الماضي وسط موجة نزوح لعاملين أجانب بسبب جائحة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.

ويرجع ذلك في جزء منه إلى التراجع الاقتصادي وأيضا بسبب سياسات توظيف المواطنين المحليين والتي اكتسبت أهمية بعد تفشي الجائحة.

وفي بداية الجائحة أمرت عُمان، التي يزيد فيها معدل البطالة على 10% بين الشبان، الشركات المملوكة للدولة بإحلال العمال المحلية محل الأجانب لتخفيف الضغط على سوق العمل.

وقالت الوزارة في بيان إن عدد العاملين الأجانب في القطاع الحكومي انخفض من 53 ألفا و332 إلى 49 ألفا و898 بينما انخفض عدد العاملين في القطاع الخاص إلى مليون و403287 من مليون و608781.

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