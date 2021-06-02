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رئيس البنك الدولي : 12 مليار دولار متاحة لتمويل لقاحات كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا
لقاح كورونا

رئيس البنك الدولي : 12 مليار دولار متاحة لتمويل لقاحات كورونا

صندوق النقد يتوقع أن تمول المنح معظم مشروع للقاحات بـ 50 مليار دولار

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دبي - العربية.نت

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قال رئيس البنك الدولي David Malpass إن البنك لديه الآن اثنا عشر مليار دولار في تمويل متاح للقاحات كورونا وإنه سيكون قد وافق على عمليات تمويل التطعيم في أكثر من خمسين دولة بحلول نهاية الشهر الحالي.

شدد Malpass في مؤتمر صحفي مع رؤساء منظمة الصحة العالمية وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية على أهمية تسريع سلسلة الإمداد لتوزيع اللقاحات.

من جانبها قالت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي إن الصندوق يتوقع أن تمول المنح 35 مليار دولار من مشروع مقترح حجمه 50 مليار دولار ضروري لتسريع توزيع لقاحات كورونا في أنحاء العالم.

من جانب آخر، أطلقت جماعة الضغط التي تمثل العديد من شركات الأدوية الكبرى، الشهر الماضي، وبهدوء، حملة ضد الرئيس الأميركي جو بايدن وقراره بدعم التنازل عن حماية الملكية الفكرية للقاحات Covid-19.

مجموعة البحوث الصيدلانية وشركات الأدوية في أميركا، والمعروفة باسم PhRMA، هي مجموعة دعم سياسي تمثل أكثر من 30 شركة أدوية، بما في ذلك صانعي لقاحات كوفيد-19، فايزر وجونسون آند جونسون.

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