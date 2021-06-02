مصر تخفض شرط رخصة مصنع التبغ لإنتاج مليار سيجارة سنوياً

أظهرت وثيقة اطلعت عليها "رويترز" أن مصر خفضت شرط حجم الإنتاج في مزايدة جديدة إلى مليار سيجارة سنويا بالسوق المحلي بدلا من 15 مليارا في السابق.

وبحسب شركات تبيع السجائر في مصر فإن الهيئة العامة للتنمية الصناعية المصرية، قامت بتأجيل جلسة الفض الفني لمزايدة رخصة لإنتاج السجائر التقليدية والإلكترونية، قبل أن تكشف وثيقة الأربعاء خفض شرط حجم الإنتاج.

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كان آخر موعد للتقدم للمزايدة، التي طلبت بعض الشركات تجميدها رغم أنها تنهي احتكار الشرقية للدخان، الرابع من أبريل وتاريخ الانعقاد السادس من يونيو.

تحتكر الشرقية للدخان صناعة السجائر في مصر، وتنتج أيضا تبغ الغليون والسيجار والمعسل. وتبلغ الحصة السوقية للشركة حوالي 70%، والنسبة الباقية للشركات الأجنبية.

كانت المزايدة السابقة تشترط مساهمة الشرقية للدخان بنسبة 24% من رأسمال الشركة التي سيؤسسها صاحب العرض الفائز.

وجرى اعتبار الشرط القديم بإنتاج 15 مليار سيجارة، بأنه سيقيد من إمكانية منافسة عدد أكبر على الترخيص، إذ أن تلك الطاقة "لا تتناسب مع واقع صناعة السجائر في مصر" بحسب شركات ترغب بالمزايدة.