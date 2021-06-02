مصر تطرح عطاء لأذون خزانة دولارية لأجل عام بقيمة 500 مليون دولار 

قال البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء إن مصر ستطرح عطاء لأذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة 500 مليون دولار في السابع من يونيو/ حزيران.



ومن المقرر تسوية العطاء في الثامن من يونيو/ حزيران.

وتستهدف مصر خفض العجز الكلي إلى نحو 6.6% من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي 1.5% من الناتج المحلي مع نهاية عام 2021/2022 الذي يبدأ مطلع الشهر المقبل.

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وتستهدف الموازنة معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي 5.4%، والعمل على تحقيق فائض أولى قدره نحو 1.5% من الناتج المحلي مقارنة بتقديرات فائض أولى للعام المالي الحالي بنحو 0.9% من الناتج خلال العام المالي الحالي.