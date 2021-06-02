اقتصاد مصر
مصر تطرح عطاء لأذون خزانة دولارية لأجل عام بقيمة 500 مليون دولار
في 7 يونيو المقبل
قال البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء إن مصر ستطرح عطاء لأذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة 500 مليون دولار في السابع من يونيو/ حزيران.
ومن المقرر تسوية العطاء في الثامن من يونيو/ حزيران.
وتستهدف مصر خفض العجز الكلي إلى نحو 6.6% من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي 1.5% من الناتج المحلي مع نهاية عام 2021/2022 الذي يبدأ مطلع الشهر المقبل.
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وتستهدف الموازنة معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي 5.4%، والعمل على تحقيق فائض أولى قدره نحو 1.5% من الناتج المحلي مقارنة بتقديرات فائض أولى للعام المالي الحالي بنحو 0.9% من الناتج خلال العام المالي الحالي.
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