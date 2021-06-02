منظمة الصحة العالمية ترخص الاستخدام الطارئ لثاني لقاح صيني

وافقت منظمة الصحة العالمية (WHO) على لقاح Covid-19 الذي صنعته شركة الأدوية الصينية Sinovac للاستخدام في حالات الطوارئ.

وسيسمح القرار باستخدام CoronaVac في برنامج مشاركة اللقاحات التابع لمنظمة الصحة العالمية، COVAX، الذي يسعى إلى توفير وصول عالمي عادل إلى التطعيمات.

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ويعد CoronaVac ثاني لقاح صيني يحصل على موافقة منظمة الصحة العالمية بعد الموافقة على سينوفارم في أوائل مايو.

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في إفادة صحافية أمس الثلاثاء، إن اللقاح المضاد لفيروس كورونا "ثبت أنه آمن وفعال ومضمون الجودة بعد جرعتين من اللقاح المعطل"، وفقاً لما نقلته CNN.

وأوصت المجموعة الاستشارية الاستراتيجية لمنظمة الصحة العالمية حول التطعيم (SAGE)، باللقاح للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا. ويجب أن تتباعد جرعتاه بين أسبوعين وأربعة أسابيع.

وعلى عكس بعض اللقاحات الأخرى، لا يلزم حفظ CoronaVac في درجات حرارة شديدة البرودة.

أضاف غيبريسوس أن "متطلبات التخزين السهلة لـ CoronaVac تجعله مناسبًا جدًا للظروف منخفضة الموارد.. من المهم الآن توفير هذه الأدوات المنقذة للحياة للأشخاص الذين يحتاجون إليها بسرعة".

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان، إن دراسات الفعالية أظهرت أن اللقاح حال دون ظهور أعراض مرضية لدى أكثر من نصف من تم تطعيمهم، ومنع انتشار كوفيد-19 الحاد والاستشفاء بنسبة 100٪ من الذين خضعوا للدراسة.

بذلك يصبح اللقاح الثامن الذي يتلقى ترخيص الاستخدام الطوارئ من منظمة الصحة العالمية، بما فيها لقاحات Pfizer / BioNtech و AstraZeneca و Moderna و Janssen (Johnson & Johnson) ولقاح معهد السيروم في الهند.

الحاجة لمزيد من الجرعات

هناك حاجة ماسة للقاحات Covid-19 في الأماكن التي ينتشر فيها الفيروس التاجي، وفي البلدان التي لم تتمكن من الحصول على جرعات كافية.

ومن المأمول أن تعزز الموافقة على لقاح Sinovac إمدادات برنامج تبادل اللقاحات العالمي COVAX، حيث واجه البرنامج مؤخرًا نقصًا حادًا في الإمدادات من الهند، مما أوقف تصدير لقاح AstraZeneca وسط أزمة Covid-19. كما تعرضت الدول الغربية لانتقادات بسبب تخزينها للقاحات.

وكان من المفترض أن يكون COVAX قد قدم بالفعل 170 مليون جرعة إجمالية، وفقًا لتقرير حديث صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف). بدلاً من ذلك، واعتبارًا من 17 مايو، كانت المبادرة قد سلمت 71 مليون جرعة فقط إلى 125 دولة وإقليم.

وقالت ماريانجيلا سيماو، مساعدة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية للوصول إلى المنتجات الصحية، في بيان: "العالم بحاجة ماسة إلى لقاحات متعددة لـ Covid-19 لمعالجة عدم المساواة الهائل في الوصول إلى اللقاح في جميع أنحاء العالم".

وأضافت: "نحث الشركات المصنعة على المشاركة في مرفق COVAX، ومشاركة معرفتهم وبياناتهم والمساهمة في السيطرة على الوباء".

الصين مصدر هام للقاحات

يعد لقاحا Sinovac و Sinopharm من اللقاحات المعطلة، وهي أقل فعالية من لقاحات mRNA التي تنتجها شركة Pfizer-BioNTech و Moderna. وعلى عكس نظيراتهما الغربية، لم تنشر الشركتان الصينيتان البيانات الكاملة للمرحلة الأخيرة من التجارب السريرية التي أجريت في جميع أنحاء العالم، مما أثار انتقادات من العلماء وخبراء الصحة.

وفقًا لـ Sinopharm و Sinovac، تلقت لقاحاتهما نتائج فعالية مختلفة في التجارب التي أجريت في بلدان مختلفة، لكنها جميعًا تجاوزت عتبة فعالية منظمة الصحة العالمية البالغة 50٪ للموافقة على الاستخدام الطارئ.

قدمت Sinovac بالفعل جرعات إلى عشرات البلدان والمناطق، بما في ذلك البر الرئيسي للصين والفلبين وإندونيسيا وتركيا وتشيلي والمكسيك والبرازيل. وقالت الشركة إنها وفرت أكثر من 600 مليون جرعة من لقاحها محليًا ودوليًا، مع العمل على أكثر من 430 مليون جرعة.

وقالت الصين يوم الثلاثاء، إنها أنتجت الدُفعات الأولى من لقاحات Sinopharm لتوزيعها على COVAX، وفقًا لوكالة الإعلام الحكومية شينخوا. وتخطط الصين لتوفير 10 ملايين جرعة لخطة مشاركة اللقاحات العالمية.