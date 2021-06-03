.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

اتحاد الشغل التونسي يحذر الحكومة من تنفيذ أي التزامات مع صندوق النقد

علم تونس
علم تونس
اقتصاد تونس

اتحاد الشغل التونسي يحذر الحكومة من تنفيذ أي التزامات مع صندوق النقد

البنك المركزي قال في تصريحات سابقة إنه لن يفتح تمويل الميزانية من جديد

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

حذر اتحاد الشغل التونسي حكومة هشام مشيشي من تنفيذ أي التزامات مع صندوق النقد، متهما حكومة مشيشي باستهداف الشعب.

وبنهاية الشهر الماضي، قال محافظ البنك المركزي التونسي، إنه لا بديل عن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، محذرا من أن لجوء الدولة إلى البنك المركزي لتمويل الميزانية سيُخرج التضخم عن السيطرة.

وأضاف أن مثل هذا التمويل للميزانية سيقود إلى "سيناريو فنزويلا".

وقال المحافظ مروان العباسي في خطاب أمام البرلمان: "البنك المركزي لن يفتح تمويل الميزانية من جديد".

الصين تنتزع قلب "النملة" النابض.. وتجبرها على الشراكة قصص خاصة آنت غروب الصين تنتزع قلب "النملة" النابض.. وتجبرها على الشراكة

صندوق النقد مستعد

من جانبه، قال صندوق النقد الدولي الشهر الماضي، إنه على تواصل وثيق مع السلطات التونسية لفهم التفاصيل الفنية لخططهم للإصلاح الاقتصادي، وهو ما سيكون خطوة مهمة صوب طلب تونس برنامجا تمويليا من الصندوق.

وقال جيري رايس المتحدث باسم الصندوق أثناء مؤتمر صحافي: "نقف على أهبة الاستعداد لدعم تونس وشعبها من أجل التعامل مع التحديات التي يواجهونها، مثل تداعيات كوفيد، وللعودة إلى مسار تعاف شامل بالوظائف، ولاستعادة أوضاع مالية تكون قابلة للاستمرار".

وأوضح رايس أن الصندوق تلقى طلب تونس لبرنامج تمويلي أثناء زيارة المسؤولين التونسيين لواشنطن في وقت سابق هذا الشهر، وأعقب ذلك تقديم خططهم للإصلاح الاقتصادي.

وقال: "مناقشاتنا الفنية منصبة حاليا على فهم تفاصيل هذه الخطة". ولم يذكر موعدا للانتهاء من التقييم ولا الحجم المحتمل للبرنامج من الصندوق.

وضع حرج

وكان وزير الاقتصاد التونسي علي الكعلي، قد قال إن الوضع المالي للبلاد خرج وتوقع التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد في غضون ثلاثة أشهر، وهو إطار زمني أقصر من المعتاد.

وتصاعدت ديون تونس وانكمش اقتصادها 8.8%، بينما بلغ عجزها المالي 11.4%، وهي تجري محادثات مع مقرضين محتملين آخرين، من بينهم قطر للمساعدة في تمويل الميزانية العامة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فوائد الضحك للقلب ومخاطر الجلوس.. 11 حقيقة صحية ستفاجئك فوائد الضحك للقلب ومخاطر الجلوس.. 11 حقيقة صحية ستفاجئك
تركي آل الشيخ يعلن عودة شريهان.. والنجمة: تركي آل الشيخ يعلن عودة شريهان.. والنجمة: "عمل شاق"
الأكثر قراءة
خبر صادم.. 60% من منتجات أكبر شركة أغذية في العالم خبر صادم.. 60% من منتجات أكبر شركة أغذية في العالم "غير صحية"
مياه الخليج تبتلع سفينة إيران الحربية.. غرقت بالكامل مياه الخليج تبتلع سفينة إيران الحربية.. غرقت بالكامل
قتل 70 نمراً مهددا بالانقراض.. من هو صائد النمور الشهير قتل 70 نمراً مهددا بالانقراض.. من هو صائد النمور الشهير
مذبحة مروعة.. 10 قتلى بمشاجرة بين عائلتين في مصر مذبحة مروعة.. 10 قتلى بمشاجرة بين عائلتين في مصر
رانيا يوسف مع رئيس نادي برشلونة.. رانيا يوسف مع رئيس نادي برشلونة.. "أجمد واحد بالعالم"
سيارة نادرة حديث مواقع التواصل بمصر.. سيارة نادرة حديث مواقع التواصل بمصر.. "العربية.نت" تكشف قصتها!
قبل أن تذهب
ميليشيات عراقية تخطط للإطاحة بالكاظمي
ميليشيات عراقية تخطط للإطاحة بالكاظمي
اكتشف المزيد