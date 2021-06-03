احتياطي مصر الأجنبي يرتفع إلى 40.47 مليار دولار في مايو

قال البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، إن صافي احتياطيات مصر الأجنبية ارتفع في مايو/أيار إلى 40.468 مليار دولار من 40.343 مليار في أبريل/نيسان.

تشهد الاحتياطيات الأجنبية لمصر زيادة منذ يونيو/حزيران 2020 بعد انخفاضها لنحو 36 مليار دولار من أكثر من 45.5 مليار دولار بسبب الأثر المالي لجائحة فيروس كورونا.

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في تصريحات سابقة، اليوم الخميس، قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، إن الاحتياطي الأجنبي للبلاد الذي يتجاوز 40 مليار دولار يغطي احتياجات الاستيراد لنحو ثمانية أشهر.

وكشفت بيانات حديثة، صادرة عن وزارة الخزانة الأميركية، ارتفاع حيازة مصر من سندات الخزانة الأميركية خلال مارس 2021 لأعلى مستوى منذ يونيو 2020، مسجلة أول ارتفاع خلال 4 أشهر.

وأظهرت البيانات أن حيازة مصر من السندات الأميركية بلغت 2.248 مليار دولار في مارس 2021، مقابل 2.236 مليار دولار بالشهر المماثل من 2020.