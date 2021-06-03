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احتياطي مصر الأجنبي يكفي لتغطية واردات 8 أشهر

اقتصاد مصر مناسبة
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اقتصاد مصر

احتياطي مصر الأجنبي يكفي لتغطية واردات 8 أشهر

تجاوز الاحتياطي 40 مليار دولار

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - رويترز

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قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر اليوم الخميس، إن الاحتياطي الأجنبي للبلاد الذي يتجاوز 40 مليار دولار يغطي احتياجات الاستيراد لنحو ثمانية أشهر.

وارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر إلى 40.343 مليار دولار بنهاية أبريل/نيسان.

وشهدت الاحتياطيات الأجنبية لمصر، منذ مارس من العام الماضي، تراجعاً بتأثير من تداعيات جائحة كورونا، قبل أن تعود مجدداً للارتفاع.

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كان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قد وجه الحكومة بالحفاظ على مخزون استراتيجي من السلع الغذائية يكفي لفترة تزيد عن 6 أشهر، وبحسب تصريحات سابقة لوزير التموين علي المصيلحي، فإن الرئيس السيسي خصص 1.8 مليار دولار لتوفير احتياطي استراتيجي من السلع داخل المحافظات.

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