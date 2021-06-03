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الفيدرالي الأميركي يلمح إلى تخفيف وتيرة برنامج شراء الأصول

الفيدرالي الأميركي
الفيدرالي الأميركي
اقتصاد أميركا

الفيدرالي الأميركي يلمح إلى تخفيف وتيرة برنامج شراء الأصول

لا يرى علامات على أن التضخم يخرج عن السيطرة

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دبي - العربية.نت

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قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في فلاديفيا، باتريك هاركر إن الوقت قد حان للمركزي الأميركي لدراسة تخفيف وتيرة برنامجه لشراء الأصول، مضيفا أنه لا يرى علامات على أن التضخم يخرج عن السيطرة.

وأضاف هاركر أن الأجور قد تستقر خلال الأشهر القادمة مع عودة المزيد من الناس إلى العمل، وأن ارتفاعات الأسعار الناتجة عن تعطل سلاسل الإمداد من المرجح أن تكون مؤقتة.

وكان الفيدرالي قد أعلن أنه سيبدأ في بيع سندات الشركات وصناديق تداول المؤشرات التي اشتراها خلال العام الماضي لتهدئة أسواق الائتمان، بشكل تدريجي ومنظم.

ويشتري الفيدرالي أيضا نحو 120 مليار دولار شهريا من الأوراق المالية الحكومية في إطار سياسته للتيسير النقدي.

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