الفيدرالي الأميركي يعتزم بيع ديون شركات استحوذ عليها خلال كورونا

يعتزم مجلس الاحتياطي الفيدرالي البدء ببيع محفظة ديون الشركات التي استحوذ عليها من خلال تسهيل إقراض طارئ العام الماضي في خضم جائحة كورونا.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي أن مبيعات المحفظة ستكون تدريجية ومنظمة وتراعي الحد من احتمال حدوث أي تأثير سلبي على أداء السوق، من خلال مراعاة السيولة اليومية وظروف التداول لصناديق المؤشرات المتداولة في البورصة وسندات الشركات.

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ولدى الاحتياطي الفيدرالي محفظة تقدر بنحو 13.9 مليار دولار لديون الشركات المدرجة في السوق الثانوية، تشمل مجموعة من سندات الشركات ووحدات صناديق المؤشرات المتداولة وفقًا لتفاصيل الميزانية العمومية المحدثة الأسبوع الماضي.

وسيبدأ الفيدرالي ببيع وحدات صناديق المؤشرات المتداولة ومن ثم سندات الشركات ويهدف للانتهاء من عملية البيع مع نهاية السنة.