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الولايات المتحدة تسجل 978 ألف وظيفة بالقطاع الخاص في مايو

البطالة كورونا اقتصاد
الولايات المتحدة تسجل 978 ألف وظيفة في القطاع الخاص في مايو
اقتصاد أميركا

الولايات المتحدة تسجل 978 ألف وظيفة بالقطاع الخاص في مايو

التوقعات كانت حول تحقيق 680 ألف وظيفة

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دبي - العربية.نت

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كشفت أرقام الوظائف في أميركا ارتفاع التوظيف في القطاع الخاص بالولايات المتحدة بمقدار 978 ألف وظيفة في مايو، وفقًا للتقرير الاقتصادي الوطني الصادر عن ADP يوم الخميس.

كانت كشفت بيانات الوظائف مفاجئة إيجابية حيث جاءت أعلى بكثير من توقعات الاقتصاديين الذين استطلعتهم صحيفة وول ستريت جورنال، والذين توقعوا تحقيق 680 ألف وظيفة.

وهي أكبر عدد من الوظائف منذ يونيو الماضي عندما بدأ الاقتصاد في الانفتاح بعد الموجة الأولى من جائحة فيروس كورونا. أضاف القطاع الخاص 654.000 منقح في أبريل، بانخفاض عن التقدير السابق البالغ 742.000.

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يتوقع الاقتصاديون زيادة إجمالية قدرها 671 ألف وظيفة جديدة في مايو في بيانات وزارة العمل المقرر يوم الجمعة. الحصيلة، التي ستصدر يوم الجمعة الساعة 8:30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة ، تشمل أيضا موظفين حكوميين.

في بيانات ADP للتوظيف أضاف قطاع الخدمات نصيب الأسد من زيادة مايو مضيفًا 850 ألف وظيفة، وأضاف قطاع إنتاج السلع 128000، فيما أضافت شركات التصنيع 52000 عامل.

كان التوظيف في جميع المجالات. أضافت الشركات الكبيرة 308000 موظف جديد. شغلت الشركات متوسطة الحجم 338000 وظيفة، فيما وظفت الشركات الصغيرة 333000 شخص.

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