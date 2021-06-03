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بايدن يساوم الجمهوريين.. تقليص ضريبة الشركات مقابل تريليون دولار

بايدن - فرانس برس
جو بايدن
اقتصاد أميركا

بايدن يساوم الجمهوريين.. تقليص ضريبة الشركات مقابل تريليون دولار

سيسمح مقترح بايدن الجديد بإعادة توجيه نحو 75 مليار دولار غير مستغلة من أموال الإغاثة من كوفيد-19

متابع الغاء المتابعة

واشنطن - رويترز

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قال مصدران مطلعان اليوم الخميس، إن الرئيس الأميركي جو بايدن عرض إلغاء مقترحه لزيادة ضريبة الشركات أثناء المفاوضات مع الجمهوريين، فيما سيكون تنازلا كبيرا من الرئيس الديمقراطي بينما يعكف على تفاصيل صفقة للبنية التحتية.

وأضاف المصدران أن بايدن عرض التنازل عن خطط لزيادة معدلات ضريبة الشركات لما يصل إلى 28% على أن تدفع الشركات بدلا من ذلك 15% كحد أدنى. وسيسمح مقترح بايدن الجديد، البالغة قيمته 1.7 تريليون دولار، بإعادة توجيه نحو 75 مليار دولار غير مستغلة من أموال الإغاثة من كوفيد-19، حسب ما ذكره أحد المصدرين.

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وتفترض الخطة زيادة حصيلة الضرائب من تشديد إجراءات التحصيل 700 مليار دولار على مدار عشر سنوات، وتلغي دعم الوقود الأحفوري لتدبير مزيد من التمويل، مع فرض رسوم جديدة على الشاحنات التجارية.

وقال مصدر أنه في مقابل ذلك، سيتعين على الجمهوريين القبول بإنفاق جديد على البنية التحتية لا يقل عن تريليون دولار.

كان الحجم الأصلي لحزمة البنية التحتية المقترحة من بايدن 2.25 تريليون دولار، تمول من زيادة الضرائب على الأميركيين الأكثر ثراء وزيادة ضريبة الشركات من 21 إلى 28%.

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