تحصين 12.9% من سكان العالم ضد كورونا بملياري جرعة لقاح

تتواصل أكبر حملة تطعيم في التاريخ، حيث تم إعطاء أكثر من 1.98 مليار جرعة لقاح مضاد لكورونا في 176 دولة حتى الآن، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرغ.

وكان أحدث معدل يقارب 35.6 مليون جرعة في اليوم.

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وفي الولايات المتحدة، تم إعطاء 297 مليون جرعة حتى الآن، إذ تم في الأسبوع الماضي إعطاء متوسط 1.1 مليون جرعة في اليوم.

وأكثر من 1.98 مليار جرعة يعني ما يكفي لتحصين 12.9% من سكان العالم بشكل كامل، لكن التوزيع غير متوازن، حيث يتم تطعيم سكان البلدان والمناطق ذات الدخل الأعلى بمعدل 30 مرة أسرع من تلك التي لديها أدنى دخل.

وبينما يُعتقد أن أفضل اللقاحات فعالة بنسبة 95%، إلا أن الأمر يتطلب حملة منسقة لوقف الجائحة. وقال أنتوني فاوتشي، كبير مسؤولي الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، إن تطعيم 70% إلى 85% من سكان الولايات المتحدة سيمكنهم من العودة إلى الحياة الطبيعية.

على المستوى العالمي، هذه النسبة "مخيفة"، فبالوتيرة الحالية البالغة 35.6 مليون جرعة في اليوم، سيستغرق الأمر عامًا آخر لتحقيق مستوى عالٍ من المناعة العالمية. ومع ذلك، فإن المعدل يتزايد باطراد، ويتم طرح لقاحات جديدة من قبل جهات تصنيع إضافية في السوق.

في الولايات المتحدة، أحدث معدل تطعيم هو 1100732 جرعة في اليوم، في المتوسط. وبهذه الوتيرة، سوف يستغرق الأمر 5 أشهر أخرى لتغطية 75% من السكان.