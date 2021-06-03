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هذه أبرز الملاذات الضريبية حول العالم

اقتصاد

هذه أبرز الملاذات الضريبية حول العالم

تسجل فرنسا أعلى نسبة عند 32%

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دبي - العربية.نت

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في الوقت الذي تبحث فيه دول مجموعة السبع توحيد ضريبة الشركات، تتجه الأنظار للملاذات الضريبية، وهي الأماكن التي تعفي الشركات من دفع ضريبة الدخل.

ومن أبرز تلك الملاذات جزر فيرجن البريطانية، وجزر كايمان، وبرمودا بالإضافة إلى غيرنسي.

وتطبق في تلك الجزر ضرائب على الشركات، لكن مع وجود سياسات تحفيزية وإعفاءات ضريبية.

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وتبلغ نسبة ضريبة الشركات في سنغافورة 17%، وفي هونغ كونغ 16.5%، وهولندا 25%.

وفي مجموعة السبع، تخضع الشركات في المملكة المتحدة لضريبة دخل بنسبة 19% هي الأقل بين دول المجموعة، وتزيد إلى 21% في الولايات المتحدة.

وتبلغ نسبة ضريبة الدخل في كندا بنسبة 26.5%، وفي إيطاليا بنسبة 28%.

وترتفع نسبة ضريبة الدخل في اليابان وألمانيا إلى 30%، فيما تسجل فرنسا نسبة 32%.

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