وزيرة الصحة المصرية: إنتاج أول دفعة من لقاح سينوفاك خلال أسبوعين

قالت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، إن مصر ستبدأ في إنتاج أول دفعة من لقاح سينوفاك خلال أسبوعين، وذلك بالتزامن مع حصول لقاح سينوفاك على اعتماد منظمة الصحة العالمية.

ووافقت منظمة الصحة العالمية (WHO) على لقاح Covid-19 الذي صنعته شركة الأدوية الصينية Sinovac للاستخدام في حالات الطوارئ. وسيسمح القرار باستخدام CoronaVac في برنامج مشاركة اللقاحات التابع لمنظمة الصحة العالمية، COVAX، الذي يسعى إلى توفير وصول عالمي عادل إلى التطعيمات.

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ويعد CoronaVac ثاني لقاح صيني يحصل على موافقة منظمة الصحة العالمية بعد الموافقة على "سينوفارم" في أوائل مايو.

وكان الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أوضح أنه فور الانتهاء من إنتاج أول دفعة من لقاح "سينوفاك" ستخضع للاختبار الأخير من خلال التحليل بمعامل هيئة الدواء المصرية، لافتًا إلى وجود خبراء صينيين بمصر حاليا للإشراف على عملية التصنيع ونقل الخبرات وتكنولوجيا التصنيع، بكل من "فاكسيرا" وهيئة الدواء المصرية.

وأضاف مجاهد أن مصر من أوائل الدول في العالم التي اتخذت خطوة تصنيع لقاح فيروس كورونا "سينوفاك"، حيث حرصت مصر على التواصل والتنسيق المستمر مع الجانب الصيني منذ شهر يونيو من العام الماضي بمشاركة السفارة الصينية، حتى التوصل إلى اتفاقية التصنيع ونقل تكنولوجيا التصنيع الموقعة بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" وشركة سينوفاك الصينية، وذلك بمقر مجلس الوزراء المصري في شهر أبريل الماضي.

وذكر أن لقاح "سينوفاك" أثبت فاعلية بنسبة 91% على المفحوصين من الفئات العامة، وذلك وفقًا للدراسات الإكلينيكية التي أجريت على اللقاح في 7 دول مختلفة شملت (البرازيل- شيلي - تركيا- إندونيسيا- الصين -هونغ كونغ- الفلبين)، لافتًا إلى أن المواطنين الحاصلين على لقاح "سينوفاك" سيحصلون على الجرعة الثانية بعد 21 يوماً (3 أسابيع) من تلقي الجرعة الأولى.