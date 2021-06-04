أسعار الغذاء العالمية تحلّق.. الأغلى في 10 سنوات

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) أمس الخميس، إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت في مايو أيار بأسرع وتيرة شهرية في أكثر من عشر سنوات، مسجلة زيادة للشهر الثاني عشر على التوالي وأعلى مستوى لها منذ سبتمبر أيلول 2011.

وأصدرت الفاو أول توقعاتها لإنتاج الحبوب على مستوى العالم في 2021، وبلغ نحو 2.821 مليار طن، وهو مستوى قياسي جديد ويزيد 1.9% فوق مستويات 2020.

مادة اعلانية

وبلغ متوسط مؤشر الفاو لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب وزيوت الطعام ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 127.1 نقطة الشهر الماضي مقابل قراءة معدلة عند 121.3 نقطة في أبريل نيسان. وكانت القراءة السابقة لأبريل نيسان 120.9 نقطة.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار في مايو أيار 39.7%.

وقالت الفاو إن تقديراتها لإنتاج عالمي قياسي من الحبوب هذا العام، يدعمها توقع لنمو سنوي 3.7% في إنتاج الذرة. ومن المتوقع أيضا زيادة إنتاج القمح العالمي 1.4%، ونمو إنتاج الأرز 1%.

ويتوقع ارتفاع استهلاك الحبوب عالميا في 2021-2022 بنسبة 1.7% إلى ذروة جديدة عند 2.826 مليار طن، وهو ما يزيد قليلا عن مستويات الإنتاج.