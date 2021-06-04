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بوتين: الاقتصاد الروسي قريب من العودة إلى ما كان عليه قبل الجائحة

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (فرانس برس)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (فرانس برس)
اقتصاد روسيا

بوتين: الاقتصاد الروسي قريب من العودة إلى ما كان عليه قبل الجائحة

بعد أكبر تراجع في 11 عاماً

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دبي - العربية.نت

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قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة له اليوم الجمعة، إن الاقتصاد الروسي قريب من العودة إلى ما كان عليه قبل الجائحة.

وصرح بأن روسيا مستعدة لتقديم لقاحات كورونا للزوار الأجانب القادمين إلى البلاد.

وكانت نائبة وزير الاقتصاد الروسي قالت قبل أيام، إن اقتصاد روسيا سيتعافى إلى مستويات ما قبل الجائحة خلال الأسابيع القليلة القادمة، لكن السلطات تحتاج لدعم نشاط الاستثمار لكي ينمو بالمستوى المستهدف البالغ 3% سنويا في المستقبل.

ويظهر اقتصاد روسيا المعتمد على السلع الأولية، تحسنا بعد أن انكمش 3% في 2020، وهو أكبر تراجع في 11 عاماً، رغم أن محللين يحذرون من أن التعافي سيفقد الزخم بسبب نقص في الإصلاحات الهيكلية والاستثمارات.

وقالت بولينا كريوتشكوفا نائبة وزير الاقتصاد، إن وزارتها تتوقع أن يتعافى الناتج المحلي الإجمالي هذا الشهر أو في يوليو إلى مستويات الربع الرابع من 2019.

وأضافت قائلة في مقابلة مع رويترز: "التعافي يتجاوز التوقعات من حيث سرعته وتوقيته".

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